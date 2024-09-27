Цены в 2024 году — в Украине рекордно подорожал популярный овощ

Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На украинском рынке фиксируют рекордное подорожание чеснока в 2024 году. По состоянию на конец сентября его стоимость почти вдвое выше показателя прошлого года.

Об этом говорится на профильном портале EastFruit.

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Рекордные цены на чеснок в 2024 году

Как отмечают участники рынка, в этом сезоне в стране ожидается производство чеснока в разных категориях хозяйств на уровне 1,5-2 тысяч тонн. Стоимость чеснока набирает обороты.

Если в 2023 году оптовая стоимость на старте сбора составляла от 83 до 86 грн/кг, то в 2024 году составляет от 140 до 160 грн/кг.

В то же время чеснок, который готовят к посадке, продают по ценам предыдущего года.

"При этом зубок для посева остался по текущей цене, то есть сложились максимально благоприятные условия для производителя", — сообщают аграрии.

Причины роста цен на чеснок

Рост стоимости чеснока произошел из-за низких объемов посадки этого овоща. Так, в частности, Китай сокращает посевную площадь именно в целях повышения цены. В 2015 году эта страна обвалила цену до минимума и ситуацией воспользовались фермеры Испании и Аргентины.

Украинские производители собрали в этом году тоже мало чеснока. На это есть несколько причин: нехватка денег у фермеров для старта нового бизнеса, консерватизм мышления и малое число успешных примеров бизнеса на севере во время оккупации юга, где традиционно выращивали больше всего чеснока.

Ожидается, что в ближайшее время цены на чеснок подскочат еще больше и не только в Украине, но и во всем мире.

"В первую очередь, это связано с логистикой из Китая, если Йемен будет продолжать активные боевые действия в Красном море. Также стоит учесть, что значительно подорожали процессы выращивания", — объясняют аналитики.

Однако чеснок остается одной из наиболее перспективных культур для отечественных аграриев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Также мы писали, что на украинском внутреннем рынке есть продукт, который будет демонстрировать тенденцию снижения цен до конца 2024 года. Речь идет о кристаллическом сахаре, который производители не смогут экспортировать в Европейский Союз (ЕС).