Мошенники в сети предлагают помощь от Каритас — что нужно знать

Популярный благотворительный фонд предупреждает о мошенниках в сети
Международный благотворительный фонд "Каритас Украины" предупреждает украинцев о мошенниках в сети, которые под видом сообщения о помощи вводят в заблуждение граждан. В интернете распространяется информация о якобы выдаче подарочных наборов из США.
Об этом говорится в официальном комментарии благотворительного фонда.
Детальнее о мошенниках, которые прикрываются "Каритас"
Благотворители отмечают, что в ряде соцсетей распространяется сообщение о старте выдачи подарочных наборов из Соединенных Штатов всем социальным категориям граждан от "Caritas", для семей с детьми до 18 лет.
Они подчеркивают, что местные организации Каритаса никак не имеют отношения к этому сообщению.
"Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", а также местные организации Каритаса никоим образом не имеют отношения к этому. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" — говорится в заявлении фонда.
В благотворительной организации подчеркнули, что такое сообщение неправдиво, поэтому следует осторожно относиться к подобной информации в сети.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение не предупреждает о соответствующих транзакциях.
Также мы писали, что клиент государственного учреждения потерял 50 тыс. гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. В финучреждении утверждают, что это могло произойти из-за халатности со стороны потребителя.
Читайте Новини.LIVE!