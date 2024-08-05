Мошенники в сети предлагают помощь от Каритас — что нужно знать

Человек за компьютером. Фото: npu.gov.ua

Международный благотворительный фонд "Каритас Украины" предупреждает украинцев о мошенниках в сети, которые под видом сообщения о помощи вводят в заблуждение граждан. В интернете распространяется информация о якобы выдаче подарочных наборов из США.

Об этом говорится в официальном комментарии благотворительного фонда.

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Благотворители отмечают, что в ряде соцсетей распространяется сообщение о старте выдачи подарочных наборов из Соединенных Штатов всем социальным категориям граждан от "Caritas", для семей с детьми до 18 лет.

Они подчеркивают, что местные организации Каритаса никак не имеют отношения к этому сообщению.

"Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", а также местные организации Каритаса никоим образом не имеют отношения к этому. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" — говорится в заявлении фонда.

В благотворительной организации подчеркнули, что такое сообщение неправдиво, поэтому следует осторожно относиться к подобной информации в сети.

Скриншот сообщения. Источник: Caritas

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение не предупреждает о соответствующих транзакциях.

Также мы писали, что клиент государственного учреждения потерял 50 тыс. гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. В финучреждении утверждают, что это могло произойти из-за халатности со стороны потребителя.



