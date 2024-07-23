ПриватБанк дозволив списати 50 тис. грн клієнта — деталі

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" втратив 50 тис. гривень через відсутність сповіщення від служби безпеки банку. Натомість у фінустанові стверджують, що це могло статися через халатність з боку споживача.

Про це повідомляється на порталі Minfin.

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Списання коштів за рахунку клієнта ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів банку, він помітив списання з кредитної та зарплатної карток коштів. При цьому жодних сповіщень про фінансову операцію з боку банку не отримав. Водночас, вхід до мобільного застосунку заблокувався.

"Сьогодні, із моєї кредитної, та зарплатної карток, було знято, перераховано суму 50000 гривень. Це все пройшло без мого відома, мені не прийшло жодного сповіщення, про проведення транзакцій. Приват 24 заблокувалося", — йдеться у повідомленні.

Клієнт здивований, чому служба безпеки банку пропустила відповідну процедуру, не надіславши повідомлення про відповідну транзакцію.

"Питання, до працівників банку: чому, служба безпеки банку, пропустила дану процедуру, чому не було сповіщення, про транзакції, і як невідомі персони змогли скористатися коштами обох карток?", — наголосив клієнт у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на повідомлення, зазначивши, що оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки (СVV код і термін дії, номер картки). Такі дані шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами. Це можуть бути камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні інтернет-сайти.

"Ми завжди радимо клієнтам бути уважними і слідувати простим правилам, для чого розмістили на нашому сайті декілька дієвих порад:

https://privatbank.ua/informational-security; https://privatbank.ua/safeness", — повідомили у банку.

Щодо списаних коштів, то для розгляду питання їх повернення коштів порекомендували звернутися до правоохоронних органів.

Для цього потрібно подати відповідну заяву на сайті. Водночас, там не вказали, чому клієнт не отримав сповіщення.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові "ПриватБанк" доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.