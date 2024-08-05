Шахраї у мережі пропонують допомогу від Карітас — що треба знати

Людина за комп'ютером. Фото: npu.gov.ua

Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" попереджає українців про шахраїв у мережі, які під виглядом повідомлення про допомогу вводять в оману громадян. В інтернеті поширюється інформація про нібито видачу подарункових наборів зі США.

Про це йдеться в офіційному коментарі благодійного фонду.

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Благодійники зауважують, що у низці соцмереж поширюється повідомлення про старт видачі подарункових наборів зі Сполучених Штатів всім соціальним категоріям громадян від "Caritas", для родин з дітьми до 18 років.

Вони наголошують, що місцеві організації Карітасу жодним чином не мають відношення до цього повідомлення.

"Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", а також місцеві організації Карітасу ніяким чином не мають відношення до цього. Будьте пильними й остерігайтесь шахраїв!" — йдеться у заяві фонду.

У благодійній організації наголосили, що таке повідомлення є неправдивим, тому варто обережно ставитися до подібної інформації у мережі.

Скриншот повідомлення. Джерело: Caritas

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відсутність реакції з боку банку під час несанкціонованих списань коштів. Фінустанова не попереджає про відповідні транзакції.

Також ми писали, що клієнт державної фінустанови втратив 50 тис. гривень через відсутність сповіщення від служби безпеки банку. Натомість у фінустанові стверджують, що це могло статися через халатність з боку споживача.



