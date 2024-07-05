Укрпошта зробила попередження для клієнтів — активізувались шахраї

Укрпошта попереджає українців про шахраїв — що варто знати
У державній поштовій компанії "Укрпошта" попереджають українців про активізацію шахраїв. Вони здійснюють продаж NFT-марок нібито від її імені, тоді як компанія їх не випускає.
Про це повідомляє пресцентр "Укрпошти".
Шахрайство з марками в NFT-форматі
Як зазначили у пресслужбі, були виявлені випадки в інтернеті про реалізацію NFT-марок нібито від Укрпошти. Зокрема, такі шахрайські пропозиції містяться на порталі opensea.io/Ukrposhta.
У компанії наголошують, що станом на початок липня 2024 року не було жодного випуску NFT-марок.
"Таким чином, всі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою", — йдеться у повідомленні.
Також зауважили, що онлайн можна придбати офіційні марки від Укрпошти виключно:
- на інтернет-майданчику Postmark;
- в офіційних онлайн-магазинах компанії;
- на майданчиках Ebay, Amazon.
Можливість випуску поштових NFT-марок
Як відомо, у листопаді минулого року український парламент ухвалив закон, покликаний врегулювати випуск цифрової поштової марки.
Зокрема, закон передбачає низку новацій для Укрпошти:
- вводить новий термін для законодавства "цифрова поштова марка";
- врегульовує питання використання електронних копій зображень марок;
- визначає, що такі марки є об’єктом образотворчого мистецтва, а не засобом оплати послуги для письмової кореспонденції.
Таким чином, ухвалення документа передбачає появу марки в NFT-форматі. В Укрпошті наголосили, що не варто її плутати з електронною поштовою маркою, запровадженою раніше.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Укрпошта втілює проєкт з відкриття нового типу відділень в Україні. Йдеться про відділення контейнерного типу, яке відкрили у Київській області.
Також ми писали, що український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.
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