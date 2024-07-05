Укрпошта зробила попередження для клієнтів — активізувались шахраї

Відділення Укрпошти. Фото: promin.cv

У державній поштовій компанії "Укрпошта" попереджають українців про активізацію шахраїв. Вони здійснюють продаж NFT-марок нібито від її імені, тоді як компанія їх не випускає.

Про це повідомляє пресцентр "Укрпошти".

Читайте також:

Шахрайство з марками в NFT-форматі

Як зазначили у пресслужбі, були виявлені випадки в інтернеті про реалізацію NFT-марок нібито від Укрпошти. Зокрема, такі шахрайські пропозиції містяться на порталі opensea.io/Ukrposhta.

У компанії наголошують, що станом на початок липня 2024 року не було жодного випуску NFT-марок.

"Таким чином, всі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою", — йдеться у повідомленні.

Також зауважили, що онлайн можна придбати офіційні марки від Укрпошти виключно:

на інтернет-майданчику Postmark;

в офіційних онлайн-магазинах компанії;

на майданчиках Ebay, Amazon.

Можливість випуску поштових NFT-марок

Як відомо, у листопаді минулого року український парламент ухвалив закон, покликаний врегулювати випуск цифрової поштової марки.

Зокрема, закон передбачає низку новацій для Укрпошти:

вводить новий термін для законодавства "цифрова поштова марка";

врегульовує питання використання електронних копій зображень марок;

визначає, що такі марки є об’єктом образотворчого мистецтва, а не засобом оплати послуги для письмової кореспонденції.

Таким чином, ухвалення документа передбачає появу марки в NFT-форматі. В Укрпошті наголосили, що не варто її плутати з електронною поштовою маркою, запровадженою раніше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта втілює проєкт з відкриття нового типу відділень в Україні. Йдеться про відділення контейнерного типу, яке відкрили у Київській області.

Також ми писали, що український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.