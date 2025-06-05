Пополнение счетов в терминалах Ощадбанка — какие проблемы грозят клиентам

Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на усложненные условия возврата денег, потерянных в платежных терминалах, во время войны. В финучреждении действует особый подход к соответствующей процедуре.

Это следует из сообщения на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблема с потерей средств в терминале Ощадбанка

Как отмечается в одном из сообщений, гражданин осуществлял пополнение карты через терминал. Устройство средства забрало, однако не выдало чек и не зачислило на счет.

"Произошло не слишком приятное событие. Ваш терминал "съел" 13 тысяч гривен при пополнении моим мужем банковской карты, не выдав даже чека об операции. Есть видеодоказательство того, как мужчина пополнял счет. Но в результате ни средств на руках, ни на счету. При обращении к оператору просят чек, который бы подтвердил операцию. Именно тот чек, который терминал не выдал", — говорится в обращении.

Клиенты поинтересовались, сколько времени продлится расследование по спорной операции, а также другими деталями возврата средств. Однако оказалось, что из-за того, что карточный счет был открыт в Киеве, а средства терминал не выдал в Ужгороде, даже подать заявление на осуществление проверки будет проблематично из-за усложненных условий соответствующей процедуры во время войны.

Детали механизма возврата средств в Ощадбанке

Представитель финучреждения отметил, что по правилам, в случае, если пополнялась карта Ощадбанка, нужно обратиться в отделение банка и подать соответствующее заявление на проведение расследования по спорной операции. После этого банк должен провести инкассацию, проверить остатки банкомата, саму операцию. В случае наличия излишка — средства вернутся на счет, указанный в заявлении.

Если же карта была открыта в другом банке, то в таком случае для детальной консультации относительно дальнейших действий необходимо идти в банк-эмитент карты.

При этом клиенты имеют право обратиться с соответствующим заявлением в то отделение банка, где был открыт карточный счет.

Только если такой возможности нет, граждане могут обратиться в любое другое отделение банка и подать заявку.

"Сроки расследования 45 дней, но это вовсе не означает, что нужно будет ожидать весь этот срок. Обычно, результат известен значительно раньше", — пояснили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Напомним, Ощадбанк в рамках закона о финансовом мониторинге продолжает блокировать счета. Из-за этого граждане месяцами не имеют доступа к собственным средствам.

Также сообщали, что в Ощадбанке отсутствует возможность получения квалифицированной е-подписи. В финучреждении дали советы, как осуществить верификацию другим способом.