Фінмоніторинг в Ощадбанку — чому блокують рахунки та чи повертають гроші

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" розповідають, з якими проблемами стикаються через дію закону про фінансовий моніторинг. Йдеться про посилену перевірку операцій громадян.

Про один з таких випадків стало відомо з повідомлення на сайті "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунку та повернення коштів в Ощадбанку

Як розповів клієнт, йому фінустанова заблокувала кошти на рахунку в рамках фінмоніторингу, відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Після довготривалої перевірки фінансових операцій з ним розірвали відносини, однак чоловік не може повернути заблоковані кошти.

Як відомо, за нормами фінмоніторингу — у разі наявності підозрілих операцій банк має право блокувати рахунки та розірвати відносини. При цьому клієнтам надається можливість вивести всі кошти на рахунки будь-якого іншого банку.



"Ще 21 квітня мені заблокували рахунок в Ощадбанку. Я одразу звернувся до свого менеджера з вимогою закрити рахунок і вивести кошти на мій інший рахунок в іншому банку. Але замість швидкого реагування я отримав абсолютну бюрократичну тяганину. Моя заява на закриття рахунку була подана лише 12 травня, через три тижні після звернення! І що ви думаєте? Після цього — повна тиша! Жодної відповіді, жодного прогресу...", — йдеться у зверненні.

Громадянин розповів, що вже понад місяць не може повернути власні кошти.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Кому з клієнтів Ощадбанку загрожує фінансовий моніторинг

В Україні запровадили фінмоніторинг в рамках визначеного курсу розвитку в напрямку євроінтеграції для гармонізації національного законодавства із нормативною базою Європейського Союзу.

Йдеться про зобов'язання банків виявляти та припиняти незаконні фіноперації, пов'язані з легалізацією доходів, запобіганням фінансуванню тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення.

Деталі, як саме здійснюють перевірку та які операції вважаються небезпечними — не розголошують, щоб потенційні порушники не могли її обійти. Відомо, що вважаються підозрілими такі ситуації:

зростання кількості операцій за аналогічний період у попередні місяці;

постійне надходження грошових переказів від різних осіб;

регулярний перерахунок коштів на один і той же рахунок;

внесення великого обсягу готівкових коштів через термінали;

невідповідність витрат офіційним доходам.

Якщо фінансову операцію визнають підозрілою, громадянину потрібно буде підтвердити законність джерела походження коштів. Блокування рахунків і розірвання відносин з банком загрожуватиме виключно у випадках відсутності підтвердження легальності доходів.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку тимчасово недоступне оформлення кваліфікованого е-підпису. Однак діють інші способи верифікації клієнтів.

Також повідомляли, що, якщо клієнт Ощадбанку якимось чином розкрив дані платіжної картки, то необхідно змінити PIN-код. Вартість такої послуги безкоштовна за першу заміну, тоді як за кожну наступну стягують по 15 грн.