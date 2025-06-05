Поповнення рахунків у терміналах Ощадбанку — які проблеми загрожують клієнтам

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на ускладнені умови повернення грошей, втрачених у платіжних терміналах, під час війни. У фінустанові діє особливий підхід до відповідної процедури.

Це випливає з повідомлення на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається в одному з повідомлень, громадянин здійснював поповнення картки через термінал. Пристрій кошти забрав, однак не видав чек та не зарахував на рахунок.

"Сталася не надто приємна подія. Ваш термінал "з'їв" 13 тисяч гривень при поповненні моїм чоловіком банківської картки, не видавши навіть чеку про операцію. Є відеодоказ того, як чоловік поповнював рахунок. Але в результаті ні коштів на руках, ні на рахунку. При зверненні до оператора просять чек, який би підтвердив операцію. Саме той чек, який термінал не видав", — йдеться у зверненні.

Клієнти поцікавились, скільки часу триватиме розслідування за спірною операцією, а також іншими деталями повернення коштів. Однак виявилося, що через те, що картковий рахунок було відкрито в Києві, а кошти термінал не видав в Ужгороді, навіть подати заяву на здійснення перевірки буде проблематично через ускладнені умови відповідної процедури під час війни.

Деталі механізму повернення коштів в Ощадбанку

Представник фінустанови зазначив, що за правилами, у випадку, якщо поповнювалася карта Ощадбанку, потрібно звернутися до відділення банку та подати відповідну заяву на проведення розслідування за спірною операцією. Після цього банк має провести інкасацію, перевірити залишки банкомату, саму операцію. У разі наявності надлишку — кошти повернуться на рахунок, вказаний в заяві.

Якщо ж карту було відкрито в іншому банку, то в такому випадку для детальної консультації щодо подальших дій необхідно йти до банку-емітента картки.

При цьому клієнти мають право звернутися із відповідною заявою у те відділення банку, де було відкрито картковий рахунок.

Лише якщо такої можливості немає, громадяни можуть звернутися в будь-яке інше відділення банку та подати заявку.

"Терміни розслідування 45 днів, але це зовсім не означає, що потрібно буде очікувати весь цей термін. Зазвичай, результат відомий значно раніше", — пояснили у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Нагадаємо, Ощадбанк в рамках закону про фінансовий моніторинг продовжує блокувати рахунки. Через це громадяни місяцями не мають доступу до власних коштів.

Також повідомляли, що в Ощадбанку відсутня можливість отримання кваліфікованого е-підпису. У фінустанові дали поради, як здійснити верифікацію в інший спосіб.