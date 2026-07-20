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Главная Финансы Пополнить мобильный в ПриватБанке: какие тарифы установили для клиентов

Пополнить мобильный в ПриватБанке: какие тарифы установили для клиентов

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 07:01
Сколько стоит пополнить мобильный в «ПриватБанке»: украинцам рассказали
Женщина проходит мимо отделения ПриватБанка, банковская карта, смартфон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С помощью банковской карты можно быстро пополнить счет мобильного телефона. ПриватБанк позволяет оплачивать услуги как для себя, так и для другого человека. Деньги, как правило, зачисляются в течение нескольких секунд.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о тарифах, которые ПриватБанк установил на пополнение мобильного счета в июле.

Как перевести деньги на мобильный счет через ПриватБанк

В июле 2026 года украинцам доступны сразу 4 способа пополнить мобильный счет в ПриватБанке. Согласно информации на сайте ПриватБанка, соответствующая услуга доступна:

  • в приложении Приват24;
  • в терминале самообслуживания банка или ATM-Recycler;
  • в банкоматах;
  • через SMS-банкинг;
  • по номеру 3700;
  • в Telegram-боте PrivatBankBot.

Какие тарифы и комиссии за пополнение мобильного счета через ПриватБанк

За пополнение мобильного, независимо от суммы транзакции, ПриватБанк взимает фиксированную комиссию в размере 4 гривен.

Если пополнять мобильный с помощью карт других банков в АТМ, ATM-Recycler, ТСО, то необходимо доплатить 1% от суммы.

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Комиссия не взимается, если пополнять мобильный кредитными средствами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка доступна цифровая Дія.Картка. На неё начисляются выплаты по программам "Пакунок школьника", "Ветеранский спорт" и т. д. Деньги являются целевыми и не подлежат аресту.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в терминалах EasyPay появилась комиссия за пополнение карт monobank. Услуга стоит 1% и еще 5 гривен. Ранее зачисление денег было бесплатным.

тарифы ПриватБанк мобильный телефон
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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