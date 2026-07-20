Сколько стоит пополнить мобильный в «ПриватБанке»: украинцам рассказали

Пополнить мобильный в ПриватБанке: какие тарифы установили для клиентов
С помощью банковской карты можно быстро пополнить счет мобильного телефона. ПриватБанк позволяет оплачивать услуги как для себя, так и для другого человека. Деньги, как правило, зачисляются в течение нескольких секунд.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о тарифах, которые ПриватБанк установил на пополнение мобильного счета в июле.
Как перевести деньги на мобильный счет через ПриватБанк
В июле 2026 года украинцам доступны сразу 4 способа пополнить мобильный счет в ПриватБанке. Согласно информации на сайте ПриватБанка, соответствующая услуга доступна:
- в приложении Приват24;
- в терминале самообслуживания банка или ATM-Recycler;
- в банкоматах;
- через SMS-банкинг;
- по номеру 3700;
- в Telegram-боте PrivatBankBot.
Какие тарифы и комиссии за пополнение мобильного счета через ПриватБанк
За пополнение мобильного, независимо от суммы транзакции, ПриватБанк взимает фиксированную комиссию в размере 4 гривен.
Если пополнять мобильный с помощью карт других банков в АТМ, ATM-Recycler, ТСО, то необходимо доплатить 1% от суммы.
Комиссия не взимается, если пополнять мобильный кредитными средствами.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка доступна цифровая Дія.Картка. На неё начисляются выплаты по программам "Пакунок школьника", "Ветеранский спорт" и т. д. Деньги являются целевыми и не подлежат аресту.
Еще Новини.LIVE сообщали, что в терминалах EasyPay появилась комиссия за пополнение карт monobank. Услуга стоит 1% и еще 5 гривен. Ранее зачисление денег было бесплатным.