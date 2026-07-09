Карты в ПриватБанке: какие счета не подлежат аресту и тарификации

Банковская карта в руке, банк. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут открыть цифровую "Дія.Картку" для получения государственных выплат по специальным программам, таким как "Школьный набор", "Спорт для ветеранов" и другим. Соответствующие средства, которые могут поступать исключительно на спецсчета, имеют отдельные государственные гарантии.

О том, как воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Какие преимущества "Дія.Картки" в ПриватБанке

По информации банка, среди преимуществ "Дія.Картки" — она включает два счета:

Текущий счет — для начисления выплат без ограничений в использовании.

Счета государственных программ — для участия в конкретных программах с четкими условиями расходования средств.

В частности, средства по государственным программам не подлежат принудительному взысканию и аресту в соответствии с действующим законодательством.

Использование такой карты предоставит следующие возможности:

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Свободное расходование средств с текущего счета, переводы или снятие наличных;

Подключение других программ по мере необходимости;

Пополнение текущего счета удобным способом.

Также предусмотрены специальные правила списания средств при оплате товаров по государственным программам. Согласно им, средства будут сниматься с "Дія.Картки" в установленном порядке:

Если суммы на счете программы достаточно, то при покупке ее спишут сразу с целевого счета, а личные средства останутся;

Если на балансе государственной программы средств окажется недостаточно, то полную сумму покупки спишут с текущего счета "Дія.Картки".

В то же время, если клиент против списания средств с текущего счета по государственным программам, он сможет это запретить. Для этого необходимо:

зайти в "Приват24";

в меню выбрать "Дія.Картка";

нажать на пункт "Управление";

выбрать опцию "Разрешения на списание средств".

Что касается тарифов, то все операции будут осуществляться без взимания комиссий. Оплата товаров и услуг в торговых точках и в интернете с текущего счета, к которому привязана "Дія.Карта", а также со счетов со специальным режимом использования, не будет тарифицироваться.

Комиссии в банке. Источник: ПриватБанк

Как открыть карту в ПриватБанке и получить выплаты

Чтобы удаленно стать владельцем "Дія.Картки", необходимо выполнить несколько шагов в мобильном приложении "Приват24":

Обновить/установить "Приват24" на смартфоне; Открыть "Дія.Карту" или обновить карту "еПідтримка" (в меню через опцию "Все счета" — "Добавить" — "Дія.Карта"); Подключить необходимую государственную программу (выплату) к "Дія.Картке"; Перейти в мобильное приложение "Дія"; Подать заявку на получение средств в рамках государственной программы; Выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для получения права на выплаты.

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