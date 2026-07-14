Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Даже без мобильной связи: ПриватБанк готовит новую функцию для клиентов

Даже без мобильной связи: ПриватБанк готовит новую функцию для клиентов

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 18:05
ПриватБанк меняет правила подтверждения операций: что известно о новой функции
Приложение Приват24, женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В будущем клиентам ПриватБанка больше не обязательно будет иметь мобильную связь, чтобы подтвердить банковскую операцию. В банке уже ведется работа над новой системой верификации, которая будет функционировать исключительно через интернет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на dev.ua.

Как будет происходить подтверждение операций

В банке пояснили, что благодаря новой функции подтверждать операции можно будет без SIM-карты и мобильного покрытия. Для этого понадобится лишь доступ к интернету. Потребуется Wi-Fi, Starlink или любое другое подключение.

Такое решение в первую очередь разрабатывается для военных, которые часто находятся там, где нет покрытия мобильных операторов.

Когда появится новая функция

Сейчас в ПриватБанке работает специальная рабочая группа, которая занимается созданием сервисов для военных. В первую очередь хотят сделать так, чтобы клиенты могли пользоваться банковскими услугами даже без мобильной сети.

Читайте также:

Пока эта возможность еще недоступна для клиентов. Она находится на этапе разработки и тестирования. Поэтому о запуске сервиса сообщат отдельно.

Также в банке отметили, что создание таких сервисов требует значительных вложений в технологии и кибербезопасность. В то же время подчеркнули, что для них это вопрос не экономии или прибыли, а поддержки украинских военных.

"Мы готовы вкладывать ресурсы, чтобы гарантировать защитникам и защитницам комфорт и безопасность их средств", — отметили в ПриватБанке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк запустил в приложении Приват24 новый сервис для физических лиц-предпринимателей. Он позволяет ФЛП 1–3 групп автоматически сформировать налоговую декларацию, подписать её через SmartID, отправить в ГНС и сразу же уплатить налоги — всё непосредственно со смартфона.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк предупредил клиентов о новой волне фишинговых атак. Мошенники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения от банков или государственных учреждений, с вредоносными файлами или ссылками, которые могут предоставить злоумышленникам доступ к устройствам и банковским счетам.

ПриватБанк денежные переводы платежи
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации