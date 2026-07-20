Скільки коштує поповнити мобільний у ПриватБанку: українцям розповіли

Жінка проходить відділення ПриватБанку, банківська картка, смартфон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

За допомогою банківської картки можна швидко поповнити рахунок мобільного телефону. ПриватБанк дозволяє платити як за себе, так і за іншу людину. Гроші, як правило, зараховуються за декілька секунд.

Редакція Новини.LIVE розповідає про тарифи, які ПриватБанк встановив на поповнення мобільного рахунку у липні.

Як переказати гроші на мобільний рахунок через ПриватБанк

У липні 2026 року українцям доступні одразу 4 способи поповнити мобільний рахунок у ПриватБанку. За інформацією на сайті ПриватБанку, відповідна послуга доступна:

у застосунку Приват24;

у термінал самообслуговування банку або ATM-Recycler;

в банкоматах;

через SMS-банкінг;

за номером 3700;

у Telegram-боті PrivatBankBot.

Які тарифи і комісії за поповнення мобільного рахунку через ПриватБанк

За поповнення мобільного, незалежно від суми транзакції, ПриватБанк стягує комісію, яка є фіксованою й становить 4 гривні.

Якщо мобільний поповнювати картками інших банків в АТМ, ATM-Recycler, ТСО, тоді треба доплатити плюс 1% від суми.

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Не стягується комісія, якщо поповнювати мобільний кредитними грошима.

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнтам ПриватБанку доступна цифрова Дія.Картка. На неї нараховують виплати за програмами "Пакунок школяра", "Ветеранський спорт" тощо. Гроші є цільовими й не підлягають арешту.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в терміналах EasyPay з'явилася комісія за поповнення карток monobank. Послуга коштує 1%, і ще 5 гривень. Раніше зарахування грошей було безплатним.