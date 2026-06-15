Банкоматы выдают меньше денег: что нужно знать клиентам ПриватБанка, Ощадбанка и Monobank

Мужчина у банкомата, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

С 1 июня украинцам стало сложнее снимать наличные. С начала лета крупные банки почти одновременно пересмотрели свои правила и сократили дневные лимиты в банкоматах.

Подробнее об изменениях рассказали эксперты YouTube-канала "Народна думка", сообщает Новини.LIVE.

Что изменилось для клиентов ПриватБанка

Больше всего новые ограничения почувствуют те, у кого есть счета в ПриватБанке. Теперь за сутки банкомат выдает максимум 20 000 гривен.

При этом точный лимит рассчитывается индивидуально — он зависит от статуса вашей карты и настроек в мобильном приложении.

Также украинцам советуют: если срочно нужна большая сумма, лучше заказывать наличные заранее и забирать их непосредственно через кассу в отделении.

Читайте также:

На что обратить внимание клиентам Ощадбанка

В Ощадбанке изменения коснулись владельцев карт, у которых истек срок действия. Если раньше из-за военного положения их действие продлевали автоматически, то теперь этот срок истек и карта просто перестает обслуживаться.

Поэтому людям советуют срочно проверить дату на самой карте. Если она истекла — нужно идти в отделение на перевыпуск.

Чтобы оформить новую карту, возьмите с собой паспорт и код. Сама процедура изготовления длится до десяти рабочих дней.

Что касается лимитов на наличные, в банкомате можно снимать от 10 000 до 25 000 гривен каждые 3 часа, но не более 100 000 гривен в сутки.

Что известно о Monobank

Определенные ограничения заметили и пользователи Monobank.

Официально о новых лимитах банк не заявлял. Однако клиенты жалуются, что доступные суммы для снятия в банкоматах партнеров уменьшились на 30–40% по сравнению с прошлыми месяцами.

Что нужно знать пенсионерам

Для большинства пожилых людей новые лимиты не станут проблемой, ведь пенсионеры редко снимают большие суммы за один раз.

Однако при переводе денег незнакомцам нужно быть очень осторожными. Банк может расценить подозрительную операцию как мошенническую и мгновенно заблокировать доступ к карте.

Что может измениться в ближайшее время

Сейчас народные депутаты работают над новым законопроектом, который должен еще больше защитить клиентов от действий мошенников.

Если документ примут, банки будут обязаны сразу возвращать людям похищенные средства, а уже потом выяснять обстоятельства перевода.

Впрочем, пока этот закон не принят и находится лишь на стадии рассмотрения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой запас наличных нужно иметь дома на случай отключений света, перебоев со связью или проблем в работе банков. В то же время эксперты предостерегают от хранения слишком больших сумм, чтобы не подвергать себя опасности.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам стоит внимательно относиться к чекам из банкоматов. Многие сразу выбрасывают квитанции, но они могут содержать информацию о счете, остатке средств или деталях транзакции. После использования их лучше уничтожать.