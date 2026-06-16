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Головна Фінанси Поповнення карток подорожчає: клієнтів monobank попередили про зміни

Поповнення карток подорожчає: клієнтів monobank попередили про зміни

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 22:30
Важливі зміни для клієнтів monobank: за поповнення картки почнуть брати комісію з липня
Картка monobank в руці, термінал EasyPay. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

З 1 липня 2026 року за внесення готівки на картки monobank через термінали EasyPay може повернутися комісія. До цього моменту користувачі могли поповнювати рахунки без додаткових витрат майже три роки.

Клієнти банку вже почали отримувати у мобільному застосунку попередження, якими діляться у Threads, передає Новини.LIVE

Відомо, що стандартна комісія за поповнення через термінали  EasyPay становить один відсоток від внесеної суми плюс фіксовані 5 гривень. Але для власників карток monobank остаточна сума ще невідома.

У службі підтримки банку відповіли, що тарифну політику визначає саме мережа EasyPay.

Тим часом українці помітили, що у мобільному додатку monobank термінали EasyPay вже не відображаються. Натомість у переліку доступних для поповнення готівкою залишилися City24, monobox та термінали А-Банку.

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Офіційних заяв від monobank чи представників EasyPay про зміну умов поки не з'являлося.

Нагадаємо, що мережі платіжних терміналів EasyPay та City24 опинилися в центрі перевірок через можливі порушення фінмоніторингу. За даними розслідувань, через такі системи щомісяця проходить близько 1 мільярда доларів готівкою, частина з яких може мати сумнівне походження.

Під час перевірок НБУ звернув увагу на численні порушення, внаслідок яких оператори отримали значні штрафи, а правила оплати через термінали планують посилити.

Раніше Новини.LIVE писали про нову шахрайську схему з працевлаштуванням у monobank. Зловмисники маскуються під роботодавців і пропонують встановити застосунок. Після цього отримують доступ до смартфона користувача. У банку застерегли, що це може загрожувати даним в інших сервісах.

Також Новини.LIVE розповідали про нові ліміти на зняття готівки. З 1 червня у ПриватБанку добовий поріг знизили до 20 тисяч гривень. Інші банки також попередили про зменшення доступних сум і додаткові перевірки операцій.

monobank термінали готівка EasyPay
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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