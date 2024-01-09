Валюта пользуется спросом — банки завозят все больше долларов

Американская валюта. Фото: Unplush

Украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка, пишет Интерфакс.

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Сколько ввозят банки валюты

Нацбанк обнародовал статистику за октябрь и ноябрь 2023 года, когда ввел гибкий курс доллара. Объемы ввоза наличной валюты в октябре составили в соответствии с эквивалентом 1,56 млрд долларов, в ноябре — 1,33 млрд долларов.

В сентябре ввезли 578 млн долларов, а в августе — 435 млн долларов.

"Львиная доля" ввезенной наличной валюты — это доллары и евро. В частности, в ноябре было 78,7% и 20,5% соответственно.



Ввоз долларов вырос значительно существеннее — с 283-297 млн долларов (август-сентябрь) до 777-814 млн (октябрь-ноябрь), евро — со 147-172 млн до 269-212 млн соответственно.



За период полномасштабной войны наиболее значительные объемы поставок валюты были зафиксированы в январе-мае прошлого года (свыше 800 млн долларов). Доля долларов составила 96%, однако летом значительно снизилась, а доля евро выросла до более чем 30%.

Также регулятор фиксирует завоз:

золота — на сумму около 7-8 млн долларов;

фунта стерлингов — более 1 млн долларов;

польских злотых — до 1 млн долларов.

Действия Нацбанка во время войны

Национальный банк с осени 2022 года начал постепенно снимать ограничения на наличном рынке. В конце августа 2023-го впервые с начала войны разрешил финучреждениям продавать безналичную валюту гражданам без подтверждения оснований. Речь идет об онлайн-покупке в мобильных приложениях.

В итоге в декабре 2023 года существенно вырос спрос со стороны украинцев на валюту. Население продало банкам наличной и безналичной валюты на 1,57 млрд долларов (в эквиваленте), а купило 2,596 млрд долларов.

Источник: НБУ

В частности, определенные послабления и отказ от фиксированного официального курса с 3 октября 2023 года, переход к режиму контролируемой гибкости — сократили спрэд до 2% между валютными курсами как на наличном, так и на безналичном рынках.

Следует отметить, что на 9 января установлен исторический максимум официального курса доллара — на уровне 38,19 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% на начало октября 2023 года, до 359 млрд гривен.