Курс долара — у Нацбанку пояснили, чому подорожчала валюта

Американська валюта. Фото: Unplush

На українському валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час ефіру одного з телеканалів.

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Ситуація на валютному ринку

Як пояснили у Нацбанку, курс змінюється залежно від ситуації на валютному ринку. Ослаблення нацвалюти наприкінці минулого року продиктоване сезонним підвищенням попиту через значні бюджетні витрати у грудні та традиційним підвищенням попиту на валюту наприкінці року з боку громадян.

Впливають на валютний ринок також психологічні чинники, що пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги та воєнними діями, що вимагають фінансування.

У Нацбанку зауважили на успішності пристосування ринку до керованої гнучкості, тому всі коливання курсу контрольовані. Повертатися до фіксованого курсу не планують, адже регулятор відмовився свідомо від цього.

Як змінився курс долара

У 2023-му офіційний курс нацвалюти ослаб на 4%, проте прибутковість гривневих інструментів продовжує компенсувати девальвацію. За два воєнні роки знецінилась на понад 25% за середнім курсом долара.

За добу вартість офіційного долара зросла на 3 копійки, до 38,07. Банки пропонують валюту у купівлі за ціною 38,33 (+0,10), у продажу — 39,15 грн (+0,18).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.