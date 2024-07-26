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Спрос на валюту в Украине растет — банки ввезли рекордный объем налички

26 июля 2024 14:31
Ксения Симонова - Редактор
Спрос на валюту — украинские банки завезли еще больше наличных денег
Американская валюта на кассе. Фото: Minfin
Ксения Симонова - Редактор

Украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечает НБУ, объем наличной иностранной валюты, ввезенной финучреждениями в прошлом месяце, достиг 1,331 млрд долларов. Показатель на 13,2% больше объема валюты, завезенной в мае. Тогда банки ввезли 1,176 миллиарда долларов.

По информации регулятора, объем ввозимой валюты в июне стал максимальным с начала 2024 года, однако значительно меньше, чем было в январе, когда финучреждения ввезли 1,864 млрд долларов.

Также в Нацбанке уточнили, что банки ввезли в июне 938 млн наличных долларов. Это на 28% больше по сравнению с маем, когда поставили 846 млн долларов.

В то же время, объем наличных евро повысился до 389 млн долларов в эквиваленте. Для сравнения — в мае завезли 330 млн.

По данным Центробанка, в июне из страны было вывезено валюты на сумму 69 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.

Также мы писали, что НБУ планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.

НБУ банки доллар евро валюта

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