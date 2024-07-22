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Нацбанк з 1 серпня почне вилучати з обігу популярні банкноти

22 липня 2024 11:43
Ксенія Симонова - Редактор
НБУ попередив про вилучення з обігу найпопулярніших банкнот — причини
Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Детальніше про вилучення банкнот старого зразка

Як зазначають у Нацбанку, з наступного місяця розпочнеться вилучення з обігу купюр номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Очікується, що їх замінять на банкноти зразка, починаючи з 2014 року.

"Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень", — йдеться у повідомленні.

Водночас, банкноти старого зразка будуть залишатися дійсним платіжним засобом. Українці без обмежень матимуть змогу продовжувати ними розраховуватися. Звертатися спеціально для їхнього обміну нікуди не потрібно.

Метою такого рішення є прагнення регулятора підвищити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність купюр номіналом 500 гривень старого зразка. Вони вже близько 18 років перебувають в обігу на українському ринку, з яких понад вісім років — разом з банкнотами сучасного покоління.

Як організують заміну банкнот

Очікується, що НБУ разом з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу вказані банкноти. А саме:

  • українські банки перестануть видавати із кас старі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

 

НБУ купюри старого зразка
Джерело: НБУ
  • Нацбанк перестане підкріплювати такими банкнотами каси фінустанов;
  • потрапляючи в банківські установи, купюри номіналом 500 гривень старого зразка не повертатимуться в обіг, а вилучатимуть та передаватимуть в НБУ для перерахування та утилізації.

"Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", — додали у Нацбанку.

Раніше в НБУ повідомляли, що найбільше в обігу перебуває купюр номіналом 500 гривень, а монет — 10 копійок. Їхня частка становить 28,3 % та 28% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.

Також НБУ повідомив, що відключення електроенергії стимулюють громадян робити певні запаси готівкових коштів. Так, обсяг готівковому обігу зріс на майже 5% за останні шість місяців.

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