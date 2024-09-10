Валюта в Украине — НБУ показал динамику спроса на доллары и евро в августе

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в августе 2024 года спрос на покупку валюты преобладал над продажей. В прошлом месяце население купило валюты на 708,4 млн долларов больше, чем продало.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Ситуация со спросом на валюту в августе

Так, по информации регулятора, на наличном валютном рынке в августе чистая покупка валюты населением превысила продажу.

Украинцы продали валюты на 1,333 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели на 2,042 млрд долларов в эквиваленте.

Если сравнивать с июлем, то тогда население купило валюты на 1,024,4 млн долларов больше, чем продало. Купили валюты на 2,355 млрд долларов в эквиваленте.

Колебания на валютном рынке в 2024 году

Стоит отметить, что с начала текущего года доллар по официальному курсу подорожал более чем на 8%, или более чем на 3 гривны, тогда как со времени перехода с 3 октября 2023 года на режим управляемой гибкости — на 12%, или более чем на 4,5 гривны.

10 сентября НБУ установил курс на уровне 41,09 грн (+0,08 за сутки). В частности, ПриватБанк покупает доллар за 40,77 (0,00) грн, продает за 41,37 (0,00).

Что еще стоит знать

Напомним, 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Нацбанка.

Также мы писали, что в НБУ рассказали, ждать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.