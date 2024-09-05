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Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

5 вересня 2024 14:00
Ксенія Симонова - Редактор
Знецінення гривні — НБУ розповів, чи чекати банкнот великих номіналів
Будівля Нацбанку. Фото: Bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У Національному банку України (НБУ) розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.

Про відповідні плани глава керівник Нацбанку Андрій Пишний для видання LIGA.net.

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За словами Андрія Пишного, зараз монетний двір Національного банку не планує випуску нових банкнот, включно з купюрою номіналом 5 тис. гривень.

Керівник НБУ наголосив, що наявні номінали на українському ринку на руках громадян повністю відповідають поточній економічній ситуації в країні.

Водночас, посадовець підтвердив, що Центробанк не планує відмовлятися від дрібних розмінних монет.

"Щодо деномінації — це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, з огляду на обіг монет, поки що такого рішення немає", — зауважив очільник Національного банку.

Запровадження е-гривні в Україні

Окремо керівник НБУ розповів про плани реалізувати експериментальний проєкт із запровадження електронної гривні. Йдеться про відкрите тестування справжніми користувачами та учасниками ринку. Це дозволить визначити доцільність широкомасштабного випуску електронної гривні в Україні.

Пишний уточнив, що насамперед такі гроші можуть використовуватися у роздрібних розрахунках, особливо тих, що пов'язані із програмованістю платіжних операцій.

"Мушу запевнити, що е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень вибирати, як робити розрахунки: готівковою чи безготівковою, у тому числі цифровою", — пояснив глава Центробанк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше НБУ запропонував змінити назву "копійки" на "шаг". Там заявили, що це необхідно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Також ми писали, що в Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті. Він дозволив громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі" в поганій якості.

НБУ гривня гроші фінанси

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