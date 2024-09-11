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Более 235 тыс. за месяц — почему Германия лишает украинцев временной защиты

11 сентября 2024 12:26
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Германии — почему количество украинцев в этой стране стремительно снижается
Временное убежище для беженцев. Фото: minfin.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Германии стремительно сокращается количество граждан Украины со статусом временной защиты. Эксперты назвали причины оттока граждан из страны, в которой, даже несмотря на это, зарегистрировано больше всего украинцев.

Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза.

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Так, по данным Евростата, в Германии всего за месяц сократилось количество украинских беженцев со статусом временной защиты на 236,9 тыс. человек, или 17,6%. Если по состоянию на июнь насчитывалось 1,37 млн человек, то в июле — 1,11 млн граждан.

Как объясняют аналитики Евростата, Германия исключила из зарегистрированного контингента граждан, имевших временную защиту, чей статус перестал действовать, поскольку получили другой статус защиты или покинули территорию страны. Это послужило причиной значительного сокращения количества украинцев, на которых распространяется временная защита.

Перерегистрация в Германии повлияла на общую статистику Европейского союза относительно количества украинских граждан со статусом временной защиты.

Так, число людей, прибывших в ЕС из Украины из-за войны и получивших временную защиту, упало с 4,31 млн до 4,12 млн человек.

Несмотря на такие данные, Германия остается страной с наибольшим количеством украинских беженцев со статусом временной защиты — 26,9% от общего количества в еврозоне. В списке:

  • на втором месте — Польша с 976,2 тыс. человек (23,7%);
  • на третьем — Чехия с 369,61 тыс. человек (9%).

Если сравнивать с населением каждой страны ЕС, то наивысшее соотношение владельцев временной защиты на тысячу человек по состоянию на конец июля зафиксировано в Чехии (33,9), Литве (27,4) и Польше (26,7).

Украинцы составляют более 98% бенефициаров временной защиты. Женщины — около половины (45,3%) от общего числа, дети — 32,4%, мужчины — 22,4%.

 

беженцы в ЕС
Статистика. Источник: Евростат

Что еще стоит знать

Напомним, в Ирландии существенно изменились правила поддержки украинских беженцев в 2024 году. В связи с этим количество украинцев, проживающих в коммунальном жилье в стране, сократилось на около 17,5 тысячи.

Также мы писали, что в Эстонии части украинских беженцев больше не будут оказывать единовременную помощь на аренду жилья. Соответствующие изменения приняли власти страны.

Германия беженцы

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