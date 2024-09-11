Біженці у Німеччині — чому кількість українців в цій країні стрімко знижується

Тимчасовий притулок для біженців. Фото: minfin.com.ua

У Німеччині стрімко скорочується кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Експерти назвали причини відтоку громадян з країни, в якій, навіть попри це, зареєстровано найбільше українців.

Про це свідчать дані статистичної служби Європейського союзу.

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Ситуація з українськими біженцями у Німеччині

Так, за даними Євростату, у Німеччині лише за місяць скоротилася кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту на 236,9 тис. осіб, або 17,6%. Якщо станом на червень налічувалося 1,37 млн осіб, то в липні — 1,11 млн громадян.

Як пояснюють аналітики Євростату, Німеччина виключила із зареєстрованого контингенту громадян, які мали тимчасовий захист, чий статус перестав діяти, оскільки отримали інший статус захисту чи залишили територію країни. Це стало причиною значного скорочення кількості українців, на яких поширюється тимчасовий захист.

Зазначається, що перереєстрація у Німеччині вплинула на загальну статистику Європейського союзу щодо кількості українських громадян зі статусом тимчасового захисту.

Так, число людей, які прибули в ЄС з України через війну та отримали тимчасовий захист, впала з 4,31 млн до 4,12 млн осіб.

Попри такі дані, Німеччина надалі залишається країною з найбільшою кількістю українських біженців зі статусом тимчасового захисту — 26,9% від загальної кількості в єврозоні. У списку:

на другому місці — Польща з 976,2 тис. осіб (23,7%);

на третьому — Чехія з 369,61 тис. осіб (9%).

Якщо порівнювати з кількістю населення кожної країни ЄС, то найвище співвідношення власників тимчасового захисту на тисячу осіб станом на кінець липня зафіксоване у Чехії (33,9), Литві (27,4) та Польщі (26,7).

Українці становлять більш ніж 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Жінки — близько половини (45,3%) від загального числа, діти — 32,4%, чоловіки — 22,4%.

Статистика. Джерело: Євростат

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ірландії суттєво змінились правила підтримки українських біженців у 2024 році. У зв'язку з цим кількість українців, які проживають у комунальному житлі в країні, скоротилася на близько 17,5 тисячі.

Також ми писали, що в Естонії частині українських біженців більше не надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла. Відповідні зміни ухвалила влада країни.