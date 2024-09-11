Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту arrow

Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

11 вересня 2024 12:26
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Німеччині — чому кількість українців в цій країні стрімко знижується
Тимчасовий притулок для біженців. Фото: minfin.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У Німеччині стрімко скорочується кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Експерти назвали причини відтоку громадян з країни, в якій, навіть попри це, зареєстровано найбільше українців.

Про це свідчать дані статистичної служби Європейського союзу.

Читайте також:

Ситуація з українськими біженцями у Німеччині

Так, за даними Євростату, у Німеччині лише за місяць скоротилася кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту на 236,9 тис. осіб, або 17,6%. Якщо станом на червень налічувалося 1,37 млн осіб, то в липні — 1,11 млн громадян.

Як пояснюють аналітики Євростату, Німеччина виключила із зареєстрованого контингенту громадян, які мали тимчасовий захист, чий статус перестав діяти, оскільки отримали інший статус захисту чи  залишили територію країни. Це стало причиною значного скорочення кількості українців, на яких поширюється тимчасовий захист.

Зазначається, що перереєстрація у Німеччині вплинула на загальну статистику Європейського союзу щодо кількості українських громадян зі статусом тимчасового захисту.

Так, число людей, які прибули в ЄС з України через війну та отримали тимчасовий захист, впала з 4,31 млн до 4,12 млн осіб.

Попри такі дані, Німеччина надалі залишається країною з найбільшою кількістю українських біженців зі статусом тимчасового захисту — 26,9% від загальної кількості в єврозоні. У списку:

  • на другому місці — Польща з 976,2 тис. осіб (23,7%);
  • на третьому — Чехія з 369,61 тис. осіб (9%).

Якщо порівнювати з кількістю населення кожної країни ЄС, то найвище співвідношення власників тимчасового захисту на тисячу осіб станом на кінець липня зафіксоване у Чехії (33,9), Литві (27,4) та Польщі (26,7).

Українці становлять більш ніж 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Жінки — близько половини (45,3%) від загального числа, діти — 32,4%, чоловіки — 22,4%.

 

біженці у ЄС
Статистика. Джерело: Євростат

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ірландії суттєво змінились правила підтримки українських біженців у 2024 році. У зв'язку з цим кількість українців, які проживають у комунальному житлі в країні, скоротилася на близько 17,5 тисячі.

Також ми писали, що в Естонії частині українських біженців більше не надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла. Відповідні зміни ухвалила влада країни.

Німеччина біженці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:03 Роковини терактів 11 вересня у США — що відомо про загиблих українців та рідкісні кадри трагедії

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

13:03 Роковини терактів 11 вересня у США — що відомо про загиблих українців та рідкісні кадри трагедії

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:19 Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже