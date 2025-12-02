Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ ООН — где ВПЛ доступны выплаты в декабре

Денежная помощь от УВКБ ООН — где ВПЛ доступны выплаты в декабре

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — кто и где сможет получить финпомощь на шесть месяцев
Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

Украинцы могут оформить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на полгода. Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий.

Об этом сообщают организаторы в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ ООН

Речь идет о помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в покрытии расходов за аренду жилья для граждан, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны и сейчас проживают в Днепропетровской области.

Программа рассчитана на поддержку семей-ВПЛ, которые получили соответствующий статус после 24 февраля 2022 года, и содействие их интеграции в громады. Деньги предоставят на шесть месяцев при условии, что у заявителей есть план по получению доходов для способности платить за аренду после периода поддержки (трудоустройство/открытие собственного дела).

Подать запрос на компенсации могут переселенцы, которые сейчас в таких жизненных обстоятельствах:

  • проживают в местах временного проживания, входящих в официальный перечень, согласно постановлению № 930;
  • проживают в местах временного проживания, которые для этого не предназначены (детсады, школы, больницы и т.д.), которым грозит расформирование;
  • проживают в модульном городке;
  • снимают жилье с неудовлетворительными условиями;
  • проживают в арендованном жилье, однако грозит выселение.

Как принять участие в программе денежной помощи

Гражданам, которые подпадают под вышеописанные условия, с 3 ноября по 7 ноября в городе Днепр, ул. Половицкая, 9 (напротив Театра оперы и балета) возобновят консультации по регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН. Также в г. Кривой Рог, по ул. Владимира Бызова 5, откроют запись на регистрацию на финпомощь от УВКБ ООН.

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.

После этого организаторы проанализируют ответы претендентов и по результатам собеседования — могут включить в программу как претендентов.

Ранее мы писали, что гражданам доступна программа помощи от Mercy Corps. В ее рамках можно получить на бизнес от 3 тыс. долларов.

Еще мы рассказывали, что можно оформить помощь от БО "Каритас Украины". В частности, предоставляют деньги на покупку дров и на оплату коммунальных услуг.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации