Выплаты от УВКБ ООН — кто и где сможет получить финпомощь на шесть месяцев

Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

Украинцы могут оформить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на полгода. Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий.

Об этом сообщают организаторы в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ ООН

Речь идет о помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в покрытии расходов за аренду жилья для граждан, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны и сейчас проживают в Днепропетровской области.

Программа рассчитана на поддержку семей-ВПЛ, которые получили соответствующий статус после 24 февраля 2022 года, и содействие их интеграции в громады. Деньги предоставят на шесть месяцев при условии, что у заявителей есть план по получению доходов для способности платить за аренду после периода поддержки (трудоустройство/открытие собственного дела).

Подать запрос на компенсации могут переселенцы, которые сейчас в таких жизненных обстоятельствах:

проживают в местах временного проживания, входящих в официальный перечень, согласно постановлению № 930;

проживают в местах временного проживания, которые для этого не предназначены (детсады, школы, больницы и т.д.), которым грозит расформирование;

проживают в модульном городке;

снимают жилье с неудовлетворительными условиями;

проживают в арендованном жилье, однако грозит выселение.

Как принять участие в программе денежной помощи

Гражданам, которые подпадают под вышеописанные условия, с 3 ноября по 7 ноября в городе Днепр, ул. Половицкая, 9 (напротив Театра оперы и балета) возобновят консультации по регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН. Также в г. Кривой Рог, по ул. Владимира Бызова 5, откроют запись на регистрацию на финпомощь от УВКБ ООН.

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.

После этого организаторы проанализируют ответы претендентов и по результатам собеседования — могут включить в программу как претендентов.

Ранее мы писали, что гражданам доступна программа помощи от Mercy Corps. В ее рамках можно получить на бизнес от 3 тыс. долларов.

Еще мы рассказывали, что можно оформить помощь от БО "Каритас Украины". В частности, предоставляют деньги на покупку дров и на оплату коммунальных услуг.