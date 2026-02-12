Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь в 5 тыс. грн от Ощадбанка — кто получит до 15 марта

Помощь в 5 тыс. грн от Ощадбанка — кто получит до 15 марта

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 06:01
Ощадбанк предоставит владельцам карт Mastercard 5 тыс. грн до 15 марта — детали
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

До 15 марта 2026 года владельцы карт Mastercard, оформленных в государственном "Ощадбанке", смогут принять участие в акции по розыгрышу денежной помощи. Речь идет о картах, на которые поступают пенсионные выплаты.

О том, кто и как может принять участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Розыгрыш денежной помощи от Ощадбанка

По информации банка, граждане, которые только оформляют или уже имеют пенсионную карту Mastercard от Ощадбанка, могут не только пользоваться банковскими сервисами, но и присоединиться к розыгрышу денежной помощи.

Речь идет об акции "Моя забота" от Ощадбанка и Mastercard, в рамках которой можно получить 5 тыс. грн. Средства можно будет потратить по своему усмотрению, в частности на жилищно-коммунальные услуги.

"Акция проводится на территории Украины, за исключением территорий, признанных в соответствии с законодательством как временно оккупированные, территориальных громад, находящихся во временном окружении (блокировании), а также территорий, где фактически ведутся боевые действия или есть реальная угроза их ведения", — говорится в сообщении.

Условия программы для клиентов Ощада

Возможность получить денежный приз автоматически возникнет в случае осуществления расчетов на сумму более 500 грн. Важно только расплачиваться такими видами карт Mastercard от Ощада как в интернете, так и в физических точках продаж:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Однако не зачислят транзакции другими картами, Р2Р переводы, переводы на произвольные реквизиты, оплата лотерейных билетов, пари в казино, оплата за товары, работы или услуги, за которые вернули средства.

Акция по отбору победителей рандомным путем продлится до 15 марта текущего года.

Что еще доступно в Ощадбанке

Также в государственном "Ощадбанке" граждане могут получить средства на автономное электропитание многоэтажных домов по правительственной программе "СвітлоДІМ". В финучреждении обнародовали условия для участия в такой программе.

Деньги можно будет использовать на генераторы, аккумуляторы, инверторы, системы управления батареями, солнечные панели и разнообразное энергооборудование. Размеры помощи различаются в зависимости от этажности и количества подъездов домов: от 100 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк в рамках финмониторинга может прекращать деловые отношения с клиентами. В финучреждении в таких случаях есть возможность лишь вывести заблокированные средства на счета в другие банки.

Еще писали, что в январе в Ощадбанке частично обновили тарифы на свои услуги. В частности, повысилась стоимость одного из сервисов, предоставляемых в кассах отделений, до 150 грн.

Ощадбанк деньги банки банковские карты денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации