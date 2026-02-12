Ощадбанк предоставит владельцам карт Mastercard 5 тыс. грн до 15 марта — детали

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

До 15 марта 2026 года владельцы карт Mastercard, оформленных в государственном "Ощадбанке", смогут принять участие в акции по розыгрышу денежной помощи. Речь идет о картах, на которые поступают пенсионные выплаты.

О том, кто и как может принять участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Розыгрыш денежной помощи от Ощадбанка

По информации банка, граждане, которые только оформляют или уже имеют пенсионную карту Mastercard от Ощадбанка, могут не только пользоваться банковскими сервисами, но и присоединиться к розыгрышу денежной помощи.

Речь идет об акции "Моя забота" от Ощадбанка и Mastercard, в рамках которой можно получить 5 тыс. грн. Средства можно будет потратить по своему усмотрению, в частности на жилищно-коммунальные услуги.

"Акция проводится на территории Украины, за исключением территорий, признанных в соответствии с законодательством как временно оккупированные, территориальных громад, находящихся во временном окружении (блокировании), а также территорий, где фактически ведутся боевые действия или есть реальная угроза их ведения", — говорится в сообщении.

Условия программы для клиентов Ощада

Возможность получить денежный приз автоматически возникнет в случае осуществления расчетов на сумму более 500 грн. Важно только расплачиваться такими видами карт Mastercard от Ощада как в интернете, так и в физических точках продаж:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Однако не зачислят транзакции другими картами, Р2Р переводы, переводы на произвольные реквизиты, оплата лотерейных билетов, пари в казино, оплата за товары, работы или услуги, за которые вернули средства.

Акция по отбору победителей рандомным путем продлится до 15 марта текущего года.

Что еще доступно в Ощадбанке

Также в государственном "Ощадбанке" граждане могут получить средства на автономное электропитание многоэтажных домов по правительственной программе "СвітлоДІМ". В финучреждении обнародовали условия для участия в такой программе.

Деньги можно будет использовать на генераторы, аккумуляторы, инверторы, системы управления батареями, солнечные панели и разнообразное энергооборудование. Размеры помощи различаются в зависимости от этажности и количества подъездов домов: от 100 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк в рамках финмониторинга может прекращать деловые отношения с клиентами. В финучреждении в таких случаях есть возможность лишь вывести заблокированные средства на счета в другие банки.

Еще писали, что в январе в Ощадбанке частично обновили тарифы на свои услуги. В частности, повысилась стоимость одного из сервисов, предоставляемых в кассах отделений, до 150 грн.