Выплаты для переселенцев в Украине: кто и где будет получать ежеквартально 12 000 грн

В 2026 году некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут воспользоваться дополнительным механизмом финансовой поддержки. Жители одной из громад, которые устроились на релоцированные предприятия, смогут получать денежную помощь до 12 000 грн ежеквартально.

Кому из ВПЛ доступен дополнительный механизм поддержки

Как отмечается, воспользоваться возможностью получить денежную помощь могут некоторые переселенцы из Луганской области. Северодонецкая городская военная администрация ввела дополнительный механизм поддержки ВПЛ.

Согласно ему, жители громады, которые трудоустроились на релоцированные предприятия, смогут получить дополнительную финподдержку из местного бюджета.

Решение о предоставлении дополнительной поддержки объяснили тем, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, ведением боевых действий и оккупацией территории Северодонецкой городской тергромады, около 80% ее жителей были вынуждены эвакуироваться. Около 90 000 жителей считаются вынужденными переселенцами.

Предприятия Северодонецкой тергромады были релоцированы на новые территории и одной из проблем, с которой столкнулись предприниматели — это поиск работников, а потому переселенцы, которые устроятся на такие объекты, смогут получить дополнительную помощь.

"Инициатива имеет целью поддержать жителей громады, которые нашли работу, и релоцированные предприятия, которые, несмотря на все, продолжают работать в Украине", — говорится в сообщении.

Переселенцы для получения права на дополнительную финансовую поддержку должны соблюсти следующие условия:

Быть жителем Северодонецкой громады; Иметь официальное трудоустройство на предприятии или у ФЛП, которые релоцировались с территорий согласно перечню в приказе №376. Факт трудоустройства зафиксирован после 24 февраля 2022 года.

Размер помощи и когда можно будет подать заявку

В рамках программы, внутренне перемещенные лица смогут получить помощь в 20% от начисленной заработной платы за квартал. При этом максимальная сумма может достигать 12 000 грн за один раз.

Относительно периодичности выплаты, то она будет происходить один раз в квартал. После отработки трех месяцев граждане будут иметь право подать заявку и получить денежный бонус.

Реализацию мероприятий Программы занятости населения Северодонецкой городской тергромады на 2026-2027 годы обеспечат путем скоординированных действий структурных подразделений военной администрации, Луганского областного центра занятости, работодателей, профсоюзов и других заинтересованных сторон.

