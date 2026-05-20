Выплаты от Каритас: кто из ВПЛ может получить финпомощь в 4 100 грн в мае

В мае 2026 года представительство "Каритас Украины" принимает заявки от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на предоставление денежной поддержки на три месяца в еще одном из украинских городов. В рамках программы всем членам семьи обещают начислить единовременные выплаты на покрытие базовых потребностей.

Кто может оформить финпомощь от Каритас

В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" подать заявку на финансовую помощь можно в транзитном центре Запорожья для эвакуированных лиц. Регистрация на предоставление финпомощи по программе доступна только для переселенцев.

В "Каритас Украины" обещают оказывать ежемесячную поддержку в размере 4 100 грн на одного человека в семье. Каждому начислят всего за трехмесячный период на базовые потребности после эвакуации по 12 300 грн.

Помощь смогут получить домохозяйства, которые эвакуировались (самостоятельно или принудительно) из-за боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации.

Выплаты предусмотрены, если перемещение произошло не позднее чем 45 дней назад. Для этого нужно иметь справку внутреннего переселенца (выданную в течение последних 45 дней) или другое доказательство перемещения.

Как подать заявку и какие необходимы документы

Переселенцы могут получить денежную помощь от представительства "Каритас Украины" в транзитном центре Запорожья для эвакуированных лиц, предоставив следующие документы:

паспорт/документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/постоянный вид на жительство);

идентификационный код;

справка ВПЛ (до 45 дней);

реквизиты IBAN;

свидетельство о рождении (на детей).

В то же время, помощь предоставят только по определенным критериям и при условии, что претендент не получал финпомощь от других благотворителей за последние шесть месяцев.

"Проект реализуется Каритас Украина благодаря щедрой поддержке американского народа через Правительство Соединенных Штатов Америки/U.S. Department of State", — говорится в сообщении.

Узнать детали можно по номеру телефона: 0 800 336 734.

