Виплати для переселенців в Україні: хто і де отримуватиме щокварталу 12 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть скористатися додатковим механізмом фінансової підтримки. Жителі однієї з громад, які влаштувалися на релоковані підприємства, зможуть отримувати грошову допомогу до 12 000 грн щокварталу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу однієї з обласних військових адміністрацій.

Кому з ВПО доступний додатковий механізм підтримки

Як зазначається, скористатися можливістю отримати грошову допомогу можуть деякі переселенці з Луганської області. Сіверськодонецька міська військова адміністрація запровадила додатковий механізм підтримки ВПО.

Згідно з нею, жителі громади, які працевлаштувалися на релоковані підприємства, зможуть отримати додаткову фінпідтримку з місцевого бюджету.

Рішення щодо надання додаткової підтримки пояснили тим, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, веденням бойових дій та окупацією території Сіверськодонецької міської тергромади, близько 80% її жителів були змушені евакуюватися. Близько 90 000 мешканців вважаються вимушеними переселенцями.

Читайте також:

Підприємства Сіверськодонецької тергромади були релоковані на нові території і однією з проблем, з якою зіткнулись підприємці — це пошук працівників, а тому переселенці, які влаштуються на такі об'єкти, зможуть отримати додаткову допомогу.

"Ініціатива має на меті підтримку жителів громади, що знайшли роботу, і релоковані підприємства, які попри все продовжують працювати в Україні", — йдеться у повідомленні.

Переселенці для отримання права на додаткову фінансову підтримку повинні дотриматися таких умов:

Бути жителем Сіверськодонецької громади; Мати офіційне працевлаштування на підприємстві чи у ФОПа, що релокувалися з територій згідно з переліком у наказі №376. Факт працевлаштування зафіксований після 24 лютого 2022 року.

Розмір допомоги та коли можна буде подати заявку

У рамках програми, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати допомогу у 20% від нарахованої заробітної плати за квартал. При цьому максимальна сума може досягати 12 000 грн за один раз.

Щодо періодичності виплати, то вона відбуватиметься один раз на квартал. Після відпрацювання трьох місяців громадяни матимуть право подати заявку та отримати грошовий бонус.

Реалізацію заходів Програми зайнятості населення Сіверськодонецької міської тергромади на 2026-2027 роки забезпечать шляхом скоординованих дій структурних підрозділів військової адміністрації, Луганського обласного центру зайнятості, роботодавців, профспілок та інших зацікавлених сторін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні в одному з міст "Карітас України" надасть внутрішнім переселенцям грошову допомогу на три місяці. Кожному члену родини обіцяють нарахують виплату на базові потреби у розмірі 4 100 грн.

Також Новини.LIVE писали, що людям з інвалідністю або родинам, де є громадяни з групою інвалідності, доступна фінпідтримка міжнародної ініціативи JERUkraine та уряду Німеччини. Для самозайнятих громадян та підприємців нададуть до 59 000 грн.