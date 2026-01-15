Выплаты от UNHCR Ukraine в январе — где стартовала регистрация на помощь в сумме 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

16 января 2026 года некоторым категориям граждан можно будет оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев. Такая возможность будет доступна жителям одной из украинских прифронтовых громад.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Telegram-канале.

Условия программы помощи от UNHCR Ukraine

По информации организации, специалисты UNHCR Ukraine продолжают реагировать на многочисленные кризисы, связанные с войной, оказывая помощь для беженцев, искателей убежища, внутренне перемещенных лиц, а также лиц без гражданства.

В частности, 16 января оформить выплаты смогут жители прифронтовой Тростянецкой громады Сумской области. Претендентам предоставят право на денежную помощь в размере 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье ежемесячно (продолжительностью три месяца). Таким образом, на одного человека предусмотрена сумма за весь период в 10,8 тыс. грн.

Для осуществления процедуры предварительной регистрации нужно принадлежать к следующим категориям:

Внутренне перемещенные лица (выезд состоялся из опасных регионов за последние полгода); Переселенцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания, в течение шести месяцев; Беженцы, которые выехали из страны на фоне войны после 24 февраля 2022 года, однако прибыли домой.

Среди важных требований в праве на денежную помощь для этих категорий лиц является отсутствие подобной поддержки от любых других фондов/организаций в течение последних трех месяцев.

Также выплаты, в первую очередь, будут предоставляться тем, кто имеет одну из уязвимостей:

неполная семья, где одинокий отец/мать воспитывают малолетних детей, содержат граждан от 55 лет;

домохозяйства, руководителями которых являются люди старшего возраста (55+);

семьи, где из старших есть только лица в возрасте от 55 лет, и которые воспитывают несовершеннолетних детей;

домохозяйства с лицами с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Кроме того, важно финансово-экономическое состояние семьи. Денежную помощь предоставят только тем, у кого доход на одного человека не превышает 6,3 тыс. грн.

Сумма денежной помощи и как оформить на Сумщине

По правилам программы, в г. Тростянец можно будет зарегистрироваться в программе в пятницу, 16 января. Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 10:30 — 13:30.

Получить консультацию и записаться можно по номеру: 063 182 68 38.

