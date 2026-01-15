Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты от UNHCR

Помощь в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты от UNHCR

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine в январе — где стартовала регистрация на помощь в сумме 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

16 января 2026 года некоторым категориям граждан можно будет оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев. Такая возможность будет доступна жителям одной из украинских прифронтовых громад.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Условия программы помощи от UNHCR Ukraine

По информации организации, специалисты UNHCR Ukraine продолжают реагировать на многочисленные кризисы, связанные с войной, оказывая помощь для беженцев, искателей убежища, внутренне перемещенных лиц, а также лиц без гражданства.

В частности, 16 января оформить выплаты смогут жители прифронтовой Тростянецкой громады Сумской области. Претендентам предоставят право на денежную помощь в размере 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье ежемесячно (продолжительностью три месяца). Таким образом, на одного человека предусмотрена сумма за весь период в 10,8 тыс. грн.

Для осуществления процедуры предварительной регистрации нужно принадлежать к следующим категориям:

  1. Внутренне перемещенные лица (выезд состоялся из опасных регионов за последние полгода);
  2. Переселенцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания, в течение шести месяцев;
  3. Беженцы, которые выехали из страны на фоне войны после 24 февраля 2022 года, однако прибыли домой.

Среди важных требований в праве на денежную помощь для этих категорий лиц является отсутствие подобной поддержки от любых других фондов/организаций в течение последних трех месяцев.

Также выплаты, в первую очередь, будут предоставляться тем, кто имеет одну из уязвимостей:

  • неполная семья, где одинокий отец/мать воспитывают малолетних детей, содержат граждан от 55 лет;
  • домохозяйства, руководителями которых являются люди старшего возраста (55+);
  • семьи, где из старших есть только лица в возрасте от 55 лет, и которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Кроме того, важно финансово-экономическое состояние семьи. Денежную помощь предоставят только тем, у кого доход на одного человека не превышает 6,3 тыс. грн.

Сумма денежной помощи и как оформить на Сумщине

По правилам программы, в г. Тростянец можно будет зарегистрироваться в программе в пятницу, 16 января. Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 10:30 — 13:30.

Получить консультацию и записаться можно по номеру: 063 182 68 38.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Caritas-Spes Kharkiv" окажет помощь в размере почти 1 тыс. долларов. Средства получат те, кто пострадал от боевых действий.

Еще сообщалось, что зимой можно принять участие в программе поддержки агропредприятий. В ее рамках предоставят гранты на развитие бизнеса.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации