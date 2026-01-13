Видео
Деньги от ЮНИСЕФ на зиму — кто и где получит помощь

Деньги от ЮНИСЕФ на зиму — кто и где получит помощь

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:00
Выплаты от ЮНИСЕФ — где украинские семьи получают зимнюю помощь
Волонтеры общаются с пенсионером. Фото: Херсонская ОВА

В январе 2026 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine еще больше украинцам предоставит финансовую помощь на зимние нужды. Это стало возможно благодаря поддержке Посольства Швеции в Киеве и Соединенных Штатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Гуманитарная деятельность ЮНИСЕФ в 2026 году

Как отмечается, благодаря финансовой поддержке ЮНИСЕФ в рамках чрезвычайного реагирования продолжает оказывать денежную помощь на прохождение зимнего периода в прифронтовых регионах.

По данным организации, с начала первого месяца нового года выплаты получили более 54 тыс. семей с детьми, всего 182,94 тыс. человек, среди которых более 85,87 тыс. детей. Благодаря дополнительному финансированию в Харьковском и Днепропетровском регионе поддержку получат еще больше семей.

"Чтобы помочь семьям пережить зиму, ЮНИСЕФ продолжает оказывать денежную помощь, чтобы детям дома было тепло, а родители имели возможность приготовить горячую пищу... Эти выплаты охватывают еще больше семей в Харьковской и Днепропетровской областях, благодаря поддержке правительств Embassy of Sweden in Kyiv и Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении.

Ранее в ЮНИСЕФ отмечали, что работали также в таких областях: Черниговской, Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской.

допомога українцям
Объявления. Источник: ЮНИСЕФ

Кто имеет право на зимнюю помощь

Согласно условиям программы, в предыдущие этапы сумма помощи на зимний период на каждое домохозяйство составляла 19,4 тыс. грн.

ЮНИСЕФ обеспечивает помощью граждан по прошлогодним спискам, проживающих в 0-20 км от фронта. То есть те, кто прошел проверку фондом в предыдущие волны предоставления финпомощи:

  1. Семьи с детьми, ранее зарегистрированные фондом — проживают до 10 км от линии фронта;
  2. Одинокие матери или отцы, многодетные семьи (более трех детей), семьи с детьми с инвалидностью — проживают в 10-20 км от линии фронта.

Ранее мы писали, что в январе можно зарегистрироваться в программе поддержки с/х предприятий. Она предусматривает предоставление грантов на развитие бизнеса.

Также сообщалось, что в Днепре граждане могут получить помощь от UNHCR Ukraine. Заявки на выплаты могут подавать беженцы и ВПЛ.

Ксения Симонова
Ксения Симонова
