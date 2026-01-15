Виплати від UNHCR Ukraine у січні — де стартувала реєстрація на допомогу у сумі 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

16 січня 2026 року деяким категоріям громадян можна буде оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine, що є представництвом Агенції ООН у справах біженців. Така можливість буде доступна мешканцям однієї з українських прифронтових громад.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Telegram-каналі.

Умови програми допомоги від UNHCR Ukraine

За інформацією організації, фахівці UNHCR Ukraine продовжують реагувати на численні кризи, пов'язані з війною, надаючи допомогу для біженців, шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб без громадянства.

Зокрема, 16 січня оформити виплати зможуть жителі прифронтової Тростянецької громади Сумської області. Претендентам нададуть право на грошову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на кожну особу в родині щомісяця (тривалістю три місяці). Таким чином, на одну людину передбачена сума за весь період у 10,8 тис. грн.

Для здійснення процедури попередньої реєстрації потрібно належати до таких категорій:

Внутрішньо переміщені особи (виїзд відбувся з небезпечних регіонів за останні пів року); Переселенці, які повернулись на свою колишню адресу проживання, протягом шести місяців; Біженці, які виїхали з країни на тлі війни після 24 лютого 2022 року, однак прибули додому.

Серед важливих вимог у праві на грошову допомогу для цих категорій осіб є відсутність подібної підтримки від будь-яких інших фондів/організацій протягом останніх трьох місяців.

Також виплати першочергово будуть надаватися тим, хто має одну з вразливостей:

неповна сім'я, де одинокий батько/мати виховують малолітніх дітей, утримують громадян від 55 років;

домогосподарства, очільниками яких є люди старшого віку (55+);

родини, де зі старших є тільки особи, віком понад 55 років, і які виховують неповнолітніх дітей;

домогосподарства з особами з інвалідністю/важкими хворобами.

Окрім того, важливий фінансово-економічний стан родини. Грошову допомогу нададуть тільки тим, у кого дохід на одну особу не перевищує 6,3 тис. грн.

Сума грошової допомоги та як оформити на Сумщині

За правилами програми, у м. Тростянець можна буде зареєструватися у програмі у п'ятницю, 16 січня. Там працюватиме мобільна бригада. Адреса прийому: вул.Заводська, 2А. Години роботи: 10:30 — 13:30.

Отримати консультацію та записатися можна за номером: 063 182 68 38.

