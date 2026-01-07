Выплаты от UNHCR — кто может оформить денежную помощь в январе

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

7 января 2026 года несколько категорий граждан смогут получить денежную помощь от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Такая возможность доступна для жителей одной из громад, которая регулярно подвергается атакам РФ.

Об этом информирует пресс-центр организации в Telegram-канале.

Кто сможет получить помощь от UNHCR в январе

Обратиться за помощью от UNHCR Ukraine смогут только уязвимые группы граждан, проживающие в Лебединской громаде Сумской области. В рамках программы поддержки, каждому из семьи заявителя предоставят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца). Деньги перечислят одним траншем на банковские счета.

Для того, чтобы оформить денежную помощь, необходимо иметь следующие статусы:

официально внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), если переезд произошел не более полугода назад;

беженец, который прибыл домой после вынужденного выезда, и есть документ, свидетельствующий о факте выезда.

Претенденты на выплаты должны иметь затруднительное финансовое положение, когда доход на каждого человека в семье не превышает 6,3 тыс. грн. Также важным является отсутствие аналогичных выплат за последние три месяца.

Кроме того, поддержка будет оказана, если граждане относятся к одной из следующих категорий населения:

Неполная семья, где одинокие мать/отец воспитывают детей до 18 лет/имеют на содержании лиц старшего возраста (более 55 лет); Домохозяйства, которые возглавляют люди от 55 лет; Семьи, состоящие из одиноких граждан старшего возраста (от 55 лет), которые воспитывают малолетних детей; Домохозяйства, где есть лица с группой инвалидности/хроническими болезнями.

Как зарегистрироваться в программе жителям Сумщины

По данным организаторов, подать заявки на 7 января на получение выплат жители г. Лебедин смогут, позвонив по телефону: 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 7 января 2026 года (среда)... Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Заранее необходимо будет подготовить специальный пакет документов. Речь идет о:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

справка переселенца (при наличии);

банковский счет;

свидетельство о рождении (для каждого ребенка);

документ с удостоверением законной опеки над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинские справки.

