Виплати від UNHCR — хто може оформити грошову допомогу у січні

Люди похилого віку. Фото: Freepik

7 січня 2026 року кілька категорій громадян зможуть отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Така можливість доступна для жителів однієї з громад, що регулярно зазнає атак РФ.

Про це інформує пресцентр організації у Telegram-каналі.

Хто зможе отримати допомогу від UNHCR у січні

Звернутися за допомогою від UNHCR Ukraine зможуть тільки вразливі групи громадян, які проживають у Лебединській громаді Сумської області. В рамках програми підтримки, кожному з родини заявника нададуть по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за три місяці). Гроші перерахують одним траншем на банківські рахунки.

Для того, щоб оформити грошову допомогу, необхідно мати такі статуси:

офіційно внутрішньо переміщена особа (ВПО), якщо переїзд стався не більш ніж пів року тому;

біженець, який прибув додому після вимушеного виїзду, і є документ, що свідчить про факт виїзду.

Претенденти на виплати повинні мати скрутне фінансове становище, коли дохід на кожну особу в родині не перевищує 6,3 тис. грн. Також важливим є відсутність аналогічних виплат за останні три місяці.

Окрім того, підтримку буде надано, якщо громадяни належать до однієї з таких категорій населення:

Неповна родина, де самотні матір/батько виховують дітей до 18 років/мають на утриманні осіб старшого віку (більш ніж 55 років); Домогосподарства, як очолюють люди від 55 років; Родини, які складаються з самотніх громадян старшого віку (від 55 років), які виховують малолітніх дітей; Домогосподарства, де є особи з групою інвалідності/хронічними хворобами.

Як зареєструватися у програмі жителям Сумщини

За даними організаторів, подати заявки на 7 січня на отримання виплат жителі м. Лебедин зможуть, зателефонувавши за номером телефону: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Лебединської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 7 січня 2026 (середа)... Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь необхідно буде підготувати спеціальний пакет документів. Йдеться про:

паспорт/інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

довідка переселенця (за наявності);

банківський рахунок;

свідоцтво про народження (для кожної дитини);

документ з посвідченням законної опіки над дитиною (за потреби);

посвідчення/медичні довідки.

