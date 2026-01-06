Выплаты от Каритас — кто и где может получить денежную помощь до 760 долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

До 31 января 2026 года в западных регионах действует проект "Семья Семье: Индивидуальная поддержка", в рамках которого украинцы могут получить финансовые гранты на старт собственного дела или освоение новой профессии. Средства можно будет использовать или на обучение, или на покупку материалов для бизнеса.

Об этом информирует пресс-центр Caritas Spes Lviv Archdiocese в соцсети Facebook.

Что предусматривает программа грантовой поддержки бизнеса

Реализует грантовый проект религиозная миссия "Каритас-Спес" Львовской Архидиецезии Римско-Католической Церкви в Украине.

Он призван оказать финансовую поддержку домохозяйствам из числа внутренних переселенцев (ВПЛ), которых коснулась война, на усиление экономического состояния путем увеличения производства сельскохозяйственной продукции/животноводства или занятия другой деятельностью.

Проект доступен в западных областях. А именно:

Львовской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

Принять участие в проекте могут переселенцы при условии, что ранее не имели подобной гуманитарной помощи на сельскохозяйственную деятельность от РМ Каритас-Спес Украина или других организаций/фондов в стране за последний год.

Как зарегистрироваться в программе и суммы помощи

По программе, претенденты получат сельскохозяйственные гранты в размере 32,4 тыс. грн (760 долларов) на покупку семян, удобрений, корма, оборудования, скота, их можно потратить на сферу птицеводства, садоводства, ягодоводства, ветеринарную помощь, ремонты.

Также можно получить бизнес-гранты до 32,4 тыс. грн на торговлю, предоставление сервисов, производство и ремонты.

Еще предусмотрены гранты на профессиональное обучение/переквалификацию до 32,4 тыс. грн. Деньги можно будет использовать на обучение для освоения новой профессии.

Подавать заявки можно до 31 января, а продлится проект до мая 2026 года. Для этого нужно заполнить проектную заявку и подать сведения через онлайн-форму предварительной регистрации.

