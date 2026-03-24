Помощь УВКБ ООН: выплаты гарантируют гражданам, которым 55+

24 марта 2026 года украинцы могут оформить от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) финансовую поддержку на трехмесячный период. Регистрацию открыли для жителей еще одного из прифронтовых городов.

Правила предоставления финансовой поддержки УВКБ ООН

Как информирует пресс-центр организации, Управление Верховного комиссара ООН продолжает поддерживать украинских беженцев, искателей убежища и переселенцев во время войны. В частности, 24 марта подать запрос на оформление выплат можно жителям города Ахтырка Сумской области, который продолжает страдать от ежедневных российских обстрелов.

Претенденты смогут рассчитывать на финпомощь в сумме 3 600 грн на каждого в домохозяйстве. Так как срок поддержки рассчитан на трехмесячный период, то максимально можно будет получить 10 800 грн одним траншем.

Гражданам нужно принадлежать к таким группам:

Внутренне перемещенные лица с официальным статусом ВПЛ, если срок переезда из опасных регионов не превышает шесть месяцев; Переселенцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания, за последние полгода; Беженцы, которые покидали страну из-за опасности в начале войны, однако впоследствии вернулись домой.

Среди других требований, гарантирующих право на оформление выплат, является отсутствие регистрации в похожих программах поддержки от других организаций/фондов за предыдущие три месяца.

Важным аспектом в праве на поддержку является наличие уязвимости. Речь идет о таких ситуациях:

когда одинокий отец или мать сами воспитывают детей до 18 лет, или в домохозяйстве есть граждане в возрасте от 55 лет;

семьи, в которых есть только граждане старшего возраста, которым более 55 лет;

домохозяйства, состоящие из граждан в возрасте более 55 лет и детей до 18 лет;

семьи, где есть люди с особыми потребностями в виде группы инвалидности/тяжелых болезней.

Нужно, чтобы совокупные доходы претендентов не превышали сумму в 6 300 грн на одного гражданина в месяц.

Как зарегистрироваться в программе финподдержки

По условиям программы, в г. Ахтырка граждане смогут подать заявки, позвонив по телефону офиса сбора данных УВКБ.

"Вниманию жителей Ахтырской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 24 марта 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — сообщат организаторы.



Частые вопросы

Кто из ВПЛ имеет право на государственные выплаты в 2026 году

В этом году государство продолжает оказывать поддержку для переселенцев. Выплаты на проживание доступны тем, кто имеет уязвимости, а доход семьи низкий. Расчеты осуществляют, учитывая уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Помощь предоставляется сейчас, учитывая доходы. В среднем он на одного человека за последние три месяца не должен превышать 10 380 грн. Также важно пройти проверку специалистами органов соцзащиты и проживать на подконтрольных Украине территориях.

Когда может грозить отмена выплат для переселенцев

Также государство контролирует правомерность предоставления помощи на проживание для ВПЛ. Ее не предоставляют или прекращают, если заявители больше не относятся к категории финансово уязвимых.

Выплаты могут отменить, если в течение последних трех месяцев до обращения домохозяйство приобрело авто, которому менее пяти лет, купило квартиру, дом или участок земли стоимостью более 100 000 грн, на банковских счетах есть сумма в более чем 100 000 грн, приобретена валюта на аналогичную сумму, есть в наличии другое жилье вне зоны боевых действий.