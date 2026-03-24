Допомога УВКБ ООН: виплати гарантують громадянам, яким 55+

Чоловік тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE

24 березня 2026 року українці можуть оформити від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) фінансову підтримку на тримісячний період. Реєстрацію відкрили для жителів ще одного з прифронтових міст.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто і як може взяти участь у програмі.

Читайте також:

Правила надання фінансової підтримки УВКБ ООН

Як інформує пресцентр організації, Управління Верховного комісара ООН продовжує підтримувати українських біженців, шукачів притулку та переселенців під час війни. Зокрема, 24 березня подати запит на оформлення виплат можна жителям міста Охтирка Сумської області, що продовжує потерпати від щоденних російських обстрілів.

Претенденти зможуть розраховувати на фіндопомогу у сумі 3 600 грн на кожного у домогосподарстві. Через те, що термін підтримки розрахований на тримісячний період, то максимально можна буде отримати 10 800 грн одним траншем.

Громадянам потрібно належати до таких груп:

Внутрішньо переміщені особи з офіційним статусом ВПО, якщо термін переїзду з небезпечних регіонів не перевищує шість місяців; Переселенці, які повернулися на свою колишню адресу проживання, за останні пів року; Біженці, які залишали країну через небезпеку на початку війни, проте згодом повернулися додому.

Серед інших вимог, що гарантують право на оформлення виплат, є відсутність реєстрації у схожих програмах підтримки від інших організацій/фондів за попередні три місяці.

Важливим аспектом у праві на підтримку є наявність вразливості. Йдеться про такі ситуації:

коли одинокий батько чи матір самі виховують дітей до 18 років, або в домогосподарстві є громадяни, віком від 55 років;

родини, у яких є тільки громадяни старшого віку, яким понад 55 років;

домогосподарства, що складаються з громадян, віком більш ніж 55 років, та дітей до 18 років;

родини, де є люди з особливими потребами у вигляді групи інвалідності/тяжких хвороб.

Потрібно, щоб сукупні доходи претендентів не перевищували суму у 6 300 грн на одного громадянина за місяць.

Як зареєструватися у програмі фінпідтримки

За умовами програми, у м. Охтирка громадяни зможуть подати заявки, зателефонувавши за номером офісу збору даних УВКБ.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 24 березня 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомлять організатори.



Часті питання

Хто з ВПО має право на державні виплати у 2026 році

Цьогоріч держава продовжує надавати підтримку для переселенців. Виплати на проживання доступні тим, хто має вразливості, а дохід родини низький. Розрахунки здійснюють, зважаючи на рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Допомога надається нині, з огляду на доходи. У середньому він на одну особу за останні три місяці не повинен перевищувати 10 380 грн. Також важливо пройти перевірку фахівцями органів соцзахисту та мешкати на підконтрольних Україні територіях.

Коли може загрожувати скасування виплат для переселенців

Також держава контролює правомірність надання допомоги на проживання для ВПО. Її не надають або припиняють, якщо заявники більше не відносяться до категорії фінансово вразливих.

Виплати можуть скасувати, якщо протягом останніх трьох місяців до звернення домогосподарство придбало авто, якому менш ніж п'ять років, купило квартиру, будинок чи ділянку землі вартістю понад 100 000 грн, на банківських рахунках є сума у більш ніж 100 000 грн, придбано валюту на аналогічну суму, є в наявності інше житло поза зоною бойових дій.