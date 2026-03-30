Помощь УВКБ ООН: украинцы получат 12 300 грн с 1 апреля

Человек держит украинскую валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начнет предоставлять денежную помощь по новым правилам. Если раньше речь шла о стандартной сумме в размере 10 800 грн на человека на трехмесячный период, то новые условия будут предусматривать предоставление выплат домохозяйствам в зависимости от различных ситуаций.

Об этом говорится на официальном портале организации.

Новые правила предоставления помощи от УВКБ ООН с 1 апреля

УВКБ ООН в следующем месяце продолжит оказывать денежную поддержку для уязвимых лиц, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц или были вынуждены покинуть Украину после 24 февраля 2022 года.

Согласно изменениям, с 1 апреля размер денежной помощи будет зависеть от ситуации, в которую попало домохозяйство. Речь идет о таких суммах и обстоятельствах:

Для лиц, вынужденно оставивших свои дома возле линии фронта или эвакуировавшихся — размер помощи составит 12 300 грн на три месяца; Для граждан, пострадавших в результате обстрелов — сумма помощи будет равна 12 300 грн на трехмесячный период; Для лиц, проживающих у линии фронта — 1 800 грн на человека в месяц (пока УВКБ ООН не предоставляет такой вид помощи); Для уязвимых граждан, которые имеют статус внутреннего перемещения более шести месяцев и наделены правом на получение госпомощи для ВПЛ, однако не имеют доступа к ней, предусмотрена выплата в размере 2 000 — 3 000 грн на человека в месяц (УВКБ ООН пока не предоставляет такой тип финпомощи).

УВКБ ООН будет оказывать денежную поддержку для уязвимых лиц, которые вернулись в места постоянного проживания после выезда.

Кто будет иметь приоритетное право на денежную помощь от УВКБ ООН

Обратиться за оформлением денежной помощи по обновленным правилам смогут несколько категорий граждан. А именно:

владельцы поврежденного или разрушенного жилья в результате бомбардировок;

домохозяйства, которые потеряли родных из-за ракетных ударов или атак дронов;

семьи, в которых один из членов был госпитализирован или нуждается в лечении из-за ракетных ударов, атаки дронов;

граждане, которые эвакуировались с территорий, где продолжаются (продолжались) боевые действия или временно оккупированных РФ;

уязвимые внутренние переселенцы, которые переместились в течение последних шести месяцев;

уязвимые граждане, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года, однако впоследствии вернулись домой в течение последних 12 месяцев и непрерывно жили в Украине не менее трех месяцев;

уязвимые внутренние переселенцы, которые за последние 12 месяцев прибыли на места своего постоянного проживания и непрерывно находились в месте возвращения минимально три месяца.

Частые вопросы

В каких регионах будет работать УВКБ ООН с 1 апреля

Внутренние переселенцы, которые хотят зарегистрироваться в программе помощи, обязаны пройти собеседование в пунктах регистрации для убеждения в соответствии критериям уязвимости. Пункты регистрации будут доступны в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Какие документы необходимы для регистрации в программе УВКБ ООН

Украинцы, которые будут отвечать требованиям предоставления финпомощи от УВКБ ООН, должны подать следующие документы для осуществления регистрации: украинский паспорт, идентификационный код, справку переселенца, iBAN банковского счета, свидетельство о рождении детей, медицинское заключение.