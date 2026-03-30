Допомога УВКБ ООН: українці отримають 12 300 грн з 1 квітня

Людина тримає українську валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) почне надавати грошову допомогу за новими правилами. Якщо раніше йшлося про стандартну суму у розмірі 10 800 грн на людину на тримісячний період, то нові умови передбачатимуть надання виплат домогосподарствам залежно від різноманітних ситуацій.

Про це йдеться на офіційному порталі організації.

Нові правила надання допомоги від УВКБ ООН з 1 квітня

УВКБ ООН наступного місяця продовжить надавати грошову підтримку для вразливих осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або були змушені покинути Україну після 24 лютого 2022 року.

Згідно зі змінами, з 1 квітня розмір грошової допомоги залежатиме від ситуації, в яку потрапило домогосподарство. Йдеться про такі суми та обставини:

Для осіб, що вимушено залишили свої домівки біля лінії фронту або евакуювалися — розмір допомоги становитиме 12 300 грн на три місяці; Для громадян, які постраждали у результаті обстрілів — сума допомоги дорівнюватиме 12 300 грн на тримісячний період; Для осіб, які мешкають біля лінії фронту — 1 800 грн на людину на місяць (поки УВКБ ООН не надає такий вид допомоги); Для вразливих громадян, які мають статус внутрішнього переміщення понад шість місяців та наділені правом на отримання держдопомоги для ВПО, однак не мають доступу до неї, передбачена виплата у розмірі 2 000 — 3 000 грн на особу на місяць (УВКБ ООН поки не надає такий тип фіндопомоги).

УВКБ ООН надаватиме грошову підтримку для вразливих осіб, які повернулись до місць постійного проживання після виїзду.

Читайте також:

Хто матиме пріоритетне право на грошову допомогу від УВКБ ООН

Звернутися за оформленням грошової допомоги за оновленими правилами зможуть кілька категорій громадян. А саме:

власники пошкодженого чи зруйнованого житла внаслідок бомбардувань;

домогосподарства, які втратили рідних через ракетні удари або атаки дронів;

родини, в яких один з членів був шпиталізований чи потребує лікування через ракетні удари або атаки дронів;

громадяни, які евакуювались з територій, де тривають (тривали) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

вразливі внутрішні переселенці, які перемістилися протягом останніх шести місяців;

вразливі громадяни, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, однак згодом повернулись додому упродовж останніх 12 місяців і безперервно мешкали в Україні щонайменше три місяці;

вразливі внутрішні переселенці, які за останні 12 місяців прибули на місця свого постійного проживання та безперервно перебували у місці повернення мінімально три місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що навесні українські громадяни, які усиновили дітей, отримають грошову допомогу від БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна. Розмір виплат становить від 10 800 до 14 400 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що особи з інвалідністю I, II та ІІІ груп та інші вразливі категорії українців зі статусом ВПО зможуть отримати допомогу у сумі 2 000 грн. Така можливість діє в одній з областей від БО "Global Empowerment Mission Ukraine".

Часті питання

У яких регіонах працюватиме УВКБ ООН з 1 квітня

Внутрішні переселенці, які мають бажання зареєструватися в програмі допомоги, зобов'язані пройти співбесіду у пунктах реєстрації для переконання у відповідності критеріям вразливості. Пункти реєстрації будуть доступні у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Які документи необхідні для реєстрації у програмі УВКБ ООН

Українці, які відповідатимуть вимогам надання фіндопомоги від УВКБ ООН, мають подати такі документи для здійснення реєстрації: український паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця, iBAN банківського рахунку, свідоцтво про народження дітей, медичний висновок.