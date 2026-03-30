Денежная помощь на детей: украинцам выплатят до 14 400 грн

Маленькая девочка со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года украинским детям предусмотрена денежная помощь в размере от 10 800 до 14 400 грн от благотворительного фонда "СОС Дитячі Містечка" Украина. Выплаты могут оформить усыновители.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы организации.

Условия предоставления денежной помощи на детей

Речь идет о программе, предусматривающей предоставление денежной благотворительной помощи для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов/попечителей, в семьи которых были устроены от двух детей в возрасте до 18 лет в период с 10 октября 2025 по 31 декабря 2026 года, включительно:

детей с инвалидностью/особыми образовательными потребностями;

детей в возрасте старше семи лет;

внутренне перемещенными усыновителями.

Размер денежной помощи составляет:

10 800 грн — на каждого усыновленного ребенка;

14 400 грн — на каждого ребенка с инвалидностью/особыми образовательными потребностями.

Какие необходимые документы и как подать заявку

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи от благотворительного фонда "СОС Дитячі Містечка", граждане должны подать заявку через онлайн-форму. Также заранее необходимо подготовить следующие документы:

заявление законного представителя ребенка;

копии документов заявителей (паспорт, документ о месте жительства, идентификационный код);

копию решения суда об усыновлении ребенка/детей;

копию свидетельства о рождении ребенка/детей;

информацию о банковских реквизитах заявителя;

согласие на обработку персональных данных заявителя и детей, информации, являющейся тайной усыновления.

После получения денежной помощи заявитель должен предоставить отчет об использовании средств.

Частые вопросы

Какая еще есть господдержка детей в 2026 году

По данным ПФУ, в Украине граждане, осуществляющие уход за больными детьми, могут получить финподдержку от государства. Помощь будет предоставляться ежемесячно в размере двух прожиточных минимумов. Продолжительность выплат составит полгода на каждого больного ребенка.

Можно ли оформить помощь на детей через Дію

В дистанционном режиме граждане могут оформить выплаты при рождении ребенка. Для этого можно воспользоваться сервисом еМалятко. Там можно сразу зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении. Также сразу можно подать заявление на назначение финансовой помощи в 41 300 грн.