Чехия выплатит украинцам до 4 000 долларов весной: условия

Человек держит американскую валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До конца марта 2026 года граждане, проживающие в двух прифронтовых регионах, могут обратиться за оформлением финансовой помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" (People in Need Ukraine). В рамках соответствующего проекта украинцы смогут получить до 4 000 долларов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации в Facebook.

Читайте также:

Условия предоставления помощи до 4 000 долларов от Чехии

Весной организация "Человек в беде" принимает заявки на проект по предоставлению микрогрантов для граждан с ограниченными экономическими возможностями на запуск собственного дела. Такая инициатива стала возможной благодаря финансовой поддержке Швейцарии.

Обратиться за помощью могут те граждане, которые из-за войны потеряли работу или доход, однако есть идеи по собственному бизнесу.

Проект предусматривает предоставление финансовых грантов для победителей в размере до 4 000 долларов. Соответствующие средства можно будет направить на запуск предпринимательской деятельности: на приобретение оборудования, осуществление ремонтов помещения, покупку материалов, на маркетинг и другие расходы, необходимые для начала дела.

Кроме финансовой помощи, участники получат возможность пройти обучение и обратиться за менторской поддержкой в подготовке к запуску собственного дела.

Приоритетными будут такие социальные группы людей:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Лица с инвалидностью; Одинокие родители; Люди старшего возраста; Ветераны.

Правила регистрации в программе помощи

Как сообщают организаторы, принять участие в соответствующей инициативе чешской гуманитарной организации "Человек в беде" могут совершеннолетние жители или переселенцы, проживающие в таких областях:

Днепропетровская: г. Днепр, г. Кривой Рог, г. Павлоград, Днепровский, Самаровский районы;

Харьковская: Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский, Чугуевский районы.

Регистрация будет открыта для граждан при условии соответствия критериям до 31 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на финансовую помощь в размере 10 800 грн в Одессе. В частности, заявки могут подавать внутренние переселенцы.

Еще рассказывали, что жители Черниговской области могут оформить финпомощь от Франции. В рамках программы уязвимые социальные группы людей получат почти 11 000 грн.

Какие суммы новых выплат семьям с детьми в 2026 году

Согласно закону №4681-ІХ, в Украине ввели комплексную систему финансовой поддержки родителей. В частности, на беременность и роды предусмотрены 7 000 грн в месяц, помощь при рождении ребенка единовременно 50 000 грн. Кроме того, можно получить бэби-бокс или денежную компенсацию в размере 8 451 грн, еще можно оформить выплаты по уходу за ребенком до одного года выплаты в 7 000 грн, а для детей с инвалидностью: 10 500 грн ежемесячно. Предусмотрена поддержка работающих родителей "еЯсла" в сумме 8 000 грн (для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью — 12 000 грн), а также "Пакет школьника" в размере 5 000 грн.

Что изменилось в предоставлении помощи на проживание для ВПЛ

В 2026 году начисление выплат для детей ВПЛ, независимо от дохода семьи, будет осуществляться при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Нетрудоспособные из числа ВПЛ, которым прекратилась выплата на проживание из-за превышения дохода, смогут подать документы на пересмотр выплат. Если документы для этого будут поданы позже 1 мая, то выплаты будут начисляться с месяца обращения за помощью. Максимальное число шестимесячных периодов выплат продлили с четырех до пяти.