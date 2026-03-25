Чехия выплатит украинцам до 4 000 долларов весной: условия
До конца марта 2026 года граждане, проживающие в двух прифронтовых регионах, могут обратиться за оформлением финансовой помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" (People in Need Ukraine). В рамках соответствующего проекта украинцы смогут получить до 4 000 долларов.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации в Facebook.
Условия предоставления помощи до 4 000 долларов от Чехии
Весной организация "Человек в беде" принимает заявки на проект по предоставлению микрогрантов для граждан с ограниченными экономическими возможностями на запуск собственного дела. Такая инициатива стала возможной благодаря финансовой поддержке Швейцарии.
Обратиться за помощью могут те граждане, которые из-за войны потеряли работу или доход, однако есть идеи по собственному бизнесу.
Проект предусматривает предоставление финансовых грантов для победителей в размере до 4 000 долларов. Соответствующие средства можно будет направить на запуск предпринимательской деятельности: на приобретение оборудования, осуществление ремонтов помещения, покупку материалов, на маркетинг и другие расходы, необходимые для начала дела.
Кроме финансовой помощи, участники получат возможность пройти обучение и обратиться за менторской поддержкой в подготовке к запуску собственного дела.
Приоритетными будут такие социальные группы людей:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Лица с инвалидностью;
- Одинокие родители;
- Люди старшего возраста;
- Ветераны.
Правила регистрации в программе помощи
Как сообщают организаторы, принять участие в соответствующей инициативе чешской гуманитарной организации "Человек в беде" могут совершеннолетние жители или переселенцы, проживающие в таких областях:
- Днепропетровская: г. Днепр, г. Кривой Рог, г. Павлоград, Днепровский, Самаровский районы;
- Харьковская: Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский, Чугуевский районы.
Регистрация будет открыта для граждан при условии соответствия критериям до 31 марта 2026 года.
Согласно закону №4681-ІХ, в Украине ввели комплексную систему финансовой поддержки родителей. В частности, на беременность и роды предусмотрены 7 000 грн в месяц, помощь при рождении ребенка единовременно 50 000 грн. Кроме того, можно получить бэби-бокс или денежную компенсацию в размере 8 451 грн, еще можно оформить выплаты по уходу за ребенком до одного года выплаты в 7 000 грн, а для детей с инвалидностью: 10 500 грн ежемесячно. Предусмотрена поддержка работающих родителей "еЯсла" в сумме 8 000 грн (для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью — 12 000 грн), а также "Пакет школьника" в размере 5 000 грн.
В 2026 году начисление выплат для детей ВПЛ, независимо от дохода семьи, будет осуществляться при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Нетрудоспособные из числа ВПЛ, которым прекратилась выплата на проживание из-за превышения дохода, смогут подать документы на пересмотр выплат. Если документы для этого будут поданы позже 1 мая, то выплаты будут начисляться с месяца обращения за помощью. Максимальное число шестимесячных периодов выплат продлили с четырех до пяти.
