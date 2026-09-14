Выплаты от УВКБ ООН: где пенсионеры и люди с инвалидностью получат 4 100 грн

Сотрудник УВКБ ООН и женщина. Фото: UNHCR

В сентябре этого года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставляет возможность зарегистрироваться в программе помощи в регионе, который регулярно подвергается обстрелам. Благодаря ей уязвимые группы населения, в частности пожилые люди и лица с инвалидностью, получат выплаты в размере от 10 800 до 12 300 грн (по 3 600 грн и 4 100 грн в течение трех месяцев).

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ, передают Новини.LIVE.

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Где и кому обещают денежную помощь в сентябре

Осенью агентство работает в Сумской области, оказывая помощь, в том числе денежную, пострадавшему населению во время войны. В частности, выплаты предоставляются на удовлетворение насущных потребностей, в том числе на жилье и продукты питания.

Обратиться за выплатами могут граждане, переехавшие в этот регион из-за войны, при условии, что доход на одного члена домохозяйства не превышает 8 300 грн в месяц.

При определении права на выплаты будут учитывать близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие уязвимых категорий населения. Речь идет о лицах с инвалидностью, пенсионерах, многодетных семьях.

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Выплаты получат следующие основные группы:

Люди, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; ВПЛ, которые находятся в длительном (до полугода) перемещении и имеют повышенную уязвимость; Переселенцы, пострадавшие в результате атак и включенные в списки пострадавших местными властями; Беженцы, вернувшиеся домой после вынужденного выезда за границу после 24 февраля 2022 года, причем возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее одного года.

ВПЛ, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, атак или эвакуации на срок от 46 дней до полугода, а также лица, вернувшиеся домой, будут проходить дополнительный опрос для оценки приоритетности.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для того, чтобы записаться в очередь на выплаты в Сумской области, нужно совершить звонок по телефону: 063 182 68 38. В частности, на 15 сентября 2026 доступна регистрация жителей г. Ахтырка.

Адрес приема по предварительной записи: ул. Парковая, 2А.

С теми, кто будет соответствовать условиям, представители организации дополнительно свяжутся для приглашения на индивидуальный прием.

Граждане должны собрать следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане имеют возможность получить от 1 000 долларов на собственное дело. Программа доступна в 12 регионах Украины. Ее реализуют при финансовой поддержке Великобритании. Гранты помогут укрепить экономически уязвимые домохозяйства. Заявки можно подавать до 15 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что в Днепропетровской области реализуют новый проект помощи для уязвимых категорий лиц. "Каритас Украины" теперь предоставляет выплаты на услуги юристов. В частности, приоритет при оказании помощи имеют: лица с инвалидностью и пожилые люди.