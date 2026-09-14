Виплати від УВКБ ООН: де пенсіонери та люди з інвалідністю отримають 4 100 грн

Працівник УВКБ ООН та жінка. Фото: UNHCR

У вересні цього року Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає можливість для реєстрації у програмі допомоги у регіоні, що регулярно потерпає від обстрілів. Завдяки їй вразливі групи населення, зокрема люди похилого віку та особи з інвалідністю, отримають виплати у сумі від 10 800 до 12 300 грн (по 3 600 грн та 4 100 грн протягом трьох місяців).

Про це інформує пресслужба УВКБ, передають Новини.LIVE.

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Де і кому обіцяють грошову допомогу у вересні

Восени агенція працює у Сумській області, надаючи допомогу, у тому числі грошову, постраждалому населенню під час війни. Зокрема, виплати обіцяють на задоволення нагальних потреб, зокрема, на житло та продукти харчування.

Звернутися за допомогою можуть громадяни, які переїхали в цей регіон через війну, а дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 8 300 грн на місяць.

Для права на виплати враховуватимуть близькість до лінії фронту, умови проживання, склад сім'ї, та наявність категорії вразливості. Йдеться про осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних родин.

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Виплати отримають такі основні групи:

Люди, які за останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров’ю; ВПО, які перебувають у тривалому (до пів року) переміщенні, є підвищена вразливість; Переселенці, які постраждали через атаки та є в списках постраждалих від місцевої влади; Біженці, які прибули додому після вимушеного виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року, а повернення сталось не раніше ніж три місяці тому й не пізніше одного року.

ВПО, які залишили свої оселі через загрозу життю, атаки або евакуацію від 46 днів до пів року та особи, які повернулися додому, підпадатимуть під додаткове опитування для оцінки пріоритетності.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для того, щоб записатися в чергу на виплати у Сумській області, потрібно здійснити дзвінок за номером телефону: 063 182 68 38. Зокрема, на 15 вересня 2026 року доступна реєстрація жителів м. Охтирка.

Адреса прийому за попереднім записом: вул. Паркова, 2А.

З тими, хто відповідатиме умовам, представники організації додатково вийдуть на зв'язок для запрошення на індивідуальний прийом.

Громадяни повинні зібрати документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку у банку;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни мають можливість отримати від 1 000 доларів на власну справу. Програма доступна у 12 регіонах України. Її реалізують за фінансової підтримки Британії. Гранти допоможуть зміцнити економічно вразливі домогосподарства. Заявки можна подавати до 15 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що у Дніпропетровській області реалізують новий проєкт допомоги для вразливих категорій осіб. "Карітас України" тепер надає виплати на послуги юристів. Зокрема, пріоритетні у наданні допомоги: особи з інвалідністю та люди похилого віку.