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Главная Финансы Денежная помощь от Британии: кому предоставляют от 1000 долларов

Денежная помощь от Британии: кому предоставляют от 1000 долларов

Ua ru
14 сентября 2026 08:00
Выплаты от 1 000 долларов: кто может оформить помощь от Британии
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До 15 октября 2026 года в 12 регионах Украины продолжается прием заявок на участие в программе при финансовой поддержке правительства Великобритании, которая предусматривает предоставление денежной помощи на запуск, восстановление или развитие бизнеса в условиях войны. В ее рамках граждане имеют шанс получить на собственное дело от 1 000 долларов.

О том, где и кому доступна регистрация, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может оформить выплаты от Великобритании

Речь идет о программе "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (BLOOM), которую реализует консорциум, куда входят Mercy Corps, Swisscontact и "Право на защиту" (R2P), при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Инициатива предусматривает предоставление грантовой помощи бизнесу, пострадавшему во время войны в Украине, а также на развитие новых видов предпринимательства среди большего числа граждан.

Ожидается, что гранты помогут укрепить устойчивость экономически уязвимых домохозяйств и громад, испытавших на себе негативные последствия войны, путем восстановления средств к существованию и источников дохода.

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Принять участие в инициативе по предоставлению финансовых грантов могут следующие категории граждан:

  • предприниматели;
  • ветераны;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Кроме того, за помощью могут обратиться представители пострадавших громад, стремящиеся восстановить доходы, приобрести новые навыки и развить свою деятельность. Так, участники смогут:

  • пройти профессиональное обучение/переквалификацию;
  • получить консультации по вопросам карьеры;
  • обратиться за помощью по вопросам трудоустройства;
  • воспользоваться бизнес-менторством;
  • получить юридические консультации;
  • обратиться за психосоциальной поддержкой.

Где доступна программа помощи

В сентябре действие программы расширили: теперь она доступна еще в трех украинских регионах.

"Отныне подать заявку на индивидуальную денежную помощь можно также в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях", — сообщили организаторы.

В целом программа, предусматривающая предоставление денежной помощи на запуск, восстановление или развитие собственного дела, теперь доступна в следующих регионах:

  • Черниговской;
  • Днепропетровском;
  • Харьковском;
  • Херсонской;
  • Николаевском;
  • Одесском;
  • Сумской;
  • Запорожском;
  • в г. Киев и области;
  • Полтавской;
  • Черкасском;
  • Кировоградском.

Суммы денежной помощи и порядок регистрации

Участники программы смогут получить разные суммы финансовых грантов. В зависимости от потребности выплаты будут начинаться с 1 000 и достигать 5 000 долларов.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Организаторы предупредили, что подача заявки еще не означает получение гранта, поскольку все запросы будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с требованиями инициативы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Харьковской области доступна денежная помощь фермерам и домохозяйствам. Выплаты гарантируют тем, кто лишился доступа к полям из-за заминирования. Предполагается, что помощь позволит организовать новый вид деятельности во время войны. Размер выплат составит до 3 000 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре жители города Сумы могут зарегистрироваться в новой программе поддержки. Ее реализует международная неправительственная гуманитарная организация "Save the Children in Ukraine". Физическим лицам-предпринимателям и самозанятым гражданам предусмотрены гранты на развитие бизнеса. Размер помощи составит до 2 500 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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