Выплаты от 1 000 долларов: кто может оформить помощь от Британии

Денежная помощь от Британии: кому предоставляют от 1000 долларов
До 15 октября 2026 года в 12 регионах Украины продолжается прием заявок на участие в программе при финансовой поддержке правительства Великобритании, которая предусматривает предоставление денежной помощи на запуск, восстановление или развитие бизнеса в условиях войны. В ее рамках граждане имеют шанс получить на собственное дело от 1 000 долларов.
О том, где и кому доступна регистрация, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто может оформить выплаты от Великобритании
Речь идет о программе "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (BLOOM), которую реализует консорциум, куда входят Mercy Corps, Swisscontact и "Право на защиту" (R2P), при финансовой поддержке правительства Великобритании.
Инициатива предусматривает предоставление грантовой помощи бизнесу, пострадавшему во время войны в Украине, а также на развитие новых видов предпринимательства среди большего числа граждан.
Ожидается, что гранты помогут укрепить устойчивость экономически уязвимых домохозяйств и громад, испытавших на себе негативные последствия войны, путем восстановления средств к существованию и источников дохода.
Принять участие в инициативе по предоставлению финансовых грантов могут следующие категории граждан:
- предприниматели;
- ветераны;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Кроме того, за помощью могут обратиться представители пострадавших громад, стремящиеся восстановить доходы, приобрести новые навыки и развить свою деятельность. Так, участники смогут:
- пройти профессиональное обучение/переквалификацию;
- получить консультации по вопросам карьеры;
- обратиться за помощью по вопросам трудоустройства;
- воспользоваться бизнес-менторством;
- получить юридические консультации;
- обратиться за психосоциальной поддержкой.
Где доступна программа помощи
В сентябре действие программы расширили: теперь она доступна еще в трех украинских регионах.
"Отныне подать заявку на индивидуальную денежную помощь можно также в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях", — сообщили организаторы.
В целом программа, предусматривающая предоставление денежной помощи на запуск, восстановление или развитие собственного дела, теперь доступна в следующих регионах:
- Черниговской;
- Днепропетровском;
- Харьковском;
- Херсонской;
- Николаевском;
- Одесском;
- Сумской;
- Запорожском;
- в г. Киев и области;
- Полтавской;
- Черкасском;
- Кировоградском.
Суммы денежной помощи и порядок регистрации
Участники программы смогут получить разные суммы финансовых грантов. В зависимости от потребности выплаты будут начинаться с 1 000 и достигать 5 000 долларов.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.
Организаторы предупредили, что подача заявки еще не означает получение гранта, поскольку все запросы будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с требованиями инициативы.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Харьковской области доступна денежная помощь фермерам и домохозяйствам. Выплаты гарантируют тем, кто лишился доступа к полям из-за заминирования. Предполагается, что помощь позволит организовать новый вид деятельности во время войны. Размер выплат составит до 3 000 долларов.
Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре жители города Сумы могут зарегистрироваться в новой программе поддержки. Ее реализует международная неправительственная гуманитарная организация "Save the Children in Ukraine". Физическим лицам-предпринимателям и самозанятым гражданам предусмотрены гранты на развитие бизнеса. Размер помощи составит до 2 500 долларов.