Выплаты UNHCR Ukraine: кому и где из семей доступны 12 000 грн в мае

Пожилые женщина и мужчина, деньги.

25 мая 2026 года в двух украинских громадах доступна финансовая помощь от UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев. Семьи имеют право оформить на каждого человека от почти 11 000 грн до более 12 000 грн денежной помощи.

О том, кому доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет оформить финпомощь от UNHCR Ukraine

Согласно информации организации, 25 мая стартовала запись на выплаты для жителей двух громад Киевской области:

Тетиевской громады;

Узинской громады.

Семьи могут обратиться в пункты сбора данных, если имеют статусы внутренне перемещенного лица или беженца, а сроки перемещения следующие:

ВПЛ (за последние 45 дней), которые выехали из домов из-за угрозы жизни, обстрелов, обязательной эвакуации; Переселенцы (от 46 дней до 6 месяцев), которые переехали из-за войны; Граждане, которые вернулись домой после перемещения по областям или из-за границы при условии, что возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Для двух последних категорий действуют следующие требования:

доход не выше 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

важны: близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи, категория уязвимости.

Также граждане могут обратиться за консультацией по регистрации, даже если получали выплаты от других организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Как и где можно зарегистрироваться на выплаты

Сбором данных для выплаты денежной помощи будут заниматься специалисты БФ "Право на защиту" до 16:00 25 мая:

в городе Узин, ул. Ивана Котляревского 16, помещение Пенсионного фонда (живая очередь);

в городе Тетиев, ул. Яноша Острожского 5, помещение Центра предоставления административных услуг (живая очередь).

Все члены семьи должны прибыть в пункт сбора данных, при себе нужно иметь следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

налоговый номер;

справка ВПЛ (или другое подтверждение перемещения);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (номер счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумской и Черниговской областях в конце мая некоторым гражданам можно оформить несколько видов помощи, в том числе финансовую. Выплаты в этих двух прифронтовых областях предоставляют только уязвимым категориям украинцев, в частности, обратиться за выплатами могут лица с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что в одном из городов Днепропетровской области "Каритас-Спес" предоставит гражданам денежную помощь. Зарегистрироваться смогут семьи, которые за последние 45 суток прибыли из опасных территорий. В рамках программы можно будет получить эвакуированным членам семей по 12 300 грн.