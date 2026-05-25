Виплати UNHCR Ukraine: кому і де з родин доступні 12 000 грн у травні

Жінка та чоловік похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

25 травня 2026 року у двох українських громадах доступна фінансова допомога від UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгенції ООН у справах біженців. Родини мають право оформити на кожну особу від майже 11 000 грн до понад 12 000 грн грошової допомоги.

Про те, кому доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто зможе оформити фіндопомогу від UNHCR Ukraine

Згідно з інформацією організації, 25 травня стартував запис на виплати для жителів двох громад Київської області:

Тетіївської громади;

Узинської громади.

Родини можуть звернутися до пунктів збору даних, якщо мають статуси внутрішньо переміщеної особи чи біженця, а терміни переміщення наступні:

ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з осель через загрозу життю, обстріли, обов’язкову евакуацію; Переселенці (від 46 днів до 6 місяців), які переїхали через війну; Громадяни, які повернулися додому після переміщення по областях або з-за кордону за умов, що повернення відбулося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Для двох останніх категорій діють такі вимоги:

Читайте також:

дохід не вищий за 8 300 грн на кожного члена родини за місяць;

важливі: близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, категорія вразливості.

Також громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували виплати від інших організацій, однак відтоді минуло понад три місяці.

Як і де можна зареєструватися на виплати

Збором даних для виплати грошової допомоги будуть займатися фахівці БФ "Право на захист" до 16:00 25 травня:

у місті Узин, вул. Івана Котляревського 16, приміщення Пенсійного фонду (жива черга);

у місті Тетіїв, вул. Яноша Острозького 5, приміщення Центру надання адміністративних послуг (жива черга).

Всі члени родини мають прибути до пункту збору даних, при собі потрібно мати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідка ВПО (або інше підтвердження переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

документи, що підтверджують інвалідність/опіку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Сумській та Чернігівській областях наприкінці травня деяким громадянам можна оформити кілька видів допомоги, зокрема фінансову. Виплати у цих двох прифронтових областях надають тільки вразливим категоріям українців, зокрема, звернутися за виплатами можуть особи з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що в одному з міст на Дніпропетровщині "Карітас-Спес" надасть громадянам грошову допомогу. Зареєструватися зможуть родини, які за останні 45 діб прибули з небезпечних територій. У рамках програми можна буде отримати евакуйованим членам родин по 12 300 грн.