Выплаты UNHCR Ukraine — где доступна помощь для тех, кому 55+

Помощь UNHCR — как и где можно получить тем, кому более 55 лет
В пятницу, 9 января, жители одного из украинских городов могут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Организация возобновила регистрацию на соответствующую программу поддержки уязвимых категорий граждан, в частности тем, кому более 55 лет.
Об этом сообщили в пресс-центре UNHCR в Telegram.
Кому предусмотрена финпомощь в январе
По информации организаторов, зарегистрироваться в программе могут жители города Ромны Сумской области, страдающего от российских обстрелов.
Условия программы предусматривают, что выплаты доступны для переселенцев и беженцев. Они должны иметь:
- низкий доход (не более 6,3 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве);
- официальный статус внутренне перемещенного лица, срок справки должен составлять максимально шесть месяцев (для беженцев);
- документ с удостоверением факта выезда (для переселенцев).
Также важно подтвердить отсутствие аналогичной поддержки за последние три месяца.
Среди других условий предоставления права на денежную помощь — уязвимость:
- Одинокие мать/отец с детьми до 18 лет/лицами от 55 лет;
- Семьи, где есть только люди старшего возраста, которым более 55 лет;
- Домохозяйства, где есть граждане в возрасте от 55 лет с малолетними детьми;
- Семьи, где есть люди, которые нуждаются в особой поддержке из-за инвалидности/хронических болезней.
Сумма выплаты и как оформить жителям Ромнов
Согласно правилам, гражданам могут предоставить по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье продолжительностью три месяца. Учитывая это, каждый будет иметь право на сумму 10,8 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет одним траншем.
Предварительно зарегистрироваться на получение выплат 9 января жители Ромнов могут по номеру телефона: 063 182 68 38.
"Вниманию жителей Роменской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 9 января 2026 года (пятница). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
