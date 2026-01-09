Выплаты UNHCR Ukraine — где доступна помощь для тех, кому 55+

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 января, жители одного из украинских городов могут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Организация возобновила регистрацию на соответствующую программу поддержки уязвимых категорий граждан, в частности тем, кому более 55 лет.

Об этом сообщили в пресс-центре UNHCR в Telegram.

Кому предусмотрена финпомощь в январе

По информации организаторов, зарегистрироваться в программе могут жители города Ромны Сумской области, страдающего от российских обстрелов.

Условия программы предусматривают, что выплаты доступны для переселенцев и беженцев. Они должны иметь:

низкий доход (не более 6,3 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве);

официальный статус внутренне перемещенного лица, срок справки должен составлять максимально шесть месяцев (для беженцев);

документ с удостоверением факта выезда (для переселенцев).

Также важно подтвердить отсутствие аналогичной поддержки за последние три месяца.

Среди других условий предоставления права на денежную помощь — уязвимость:

Одинокие мать/отец с детьми до 18 лет/лицами от 55 лет; Семьи, где есть только люди старшего возраста, которым более 55 лет; Домохозяйства, где есть граждане в возрасте от 55 лет с малолетними детьми; Семьи, где есть люди, которые нуждаются в особой поддержке из-за инвалидности/хронических болезней.

Сумма выплаты и как оформить жителям Ромнов

Согласно правилам, гражданам могут предоставить по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье продолжительностью три месяца. Учитывая это, каждый будет иметь право на сумму 10,8 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет одним траншем.

Предварительно зарегистрироваться на получение выплат 9 января жители Ромнов могут по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Роменской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 9 января 2026 года (пятница). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

