Главная Финансы Помощь UNHCR — как и где можно получить тем, кому более 55 лет

Помощь UNHCR — как и где можно получить тем, кому более 55 лет

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 08:00
Выплаты UNHCR Ukraine — где доступна помощь для тех, кому 55+
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 января, жители одного из украинских городов могут получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Организация возобновила регистрацию на соответствующую программу поддержки уязвимых категорий граждан, в частности тем, кому более 55 лет.

Об этом сообщили в пресс-центре UNHCR в Telegram.

Читайте также:

Кому предусмотрена финпомощь в январе

По информации организаторов, зарегистрироваться в программе могут жители города Ромны Сумской области, страдающего от российских обстрелов.

Условия программы предусматривают, что выплаты доступны для переселенцев и беженцев. Они должны иметь:

  • низкий доход (не более 6,3 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве);
  • официальный статус внутренне перемещенного лица, срок справки должен составлять максимально шесть месяцев (для беженцев);
  • документ с удостоверением факта выезда (для переселенцев).

Также важно подтвердить отсутствие аналогичной поддержки за последние три месяца.

Среди других условий предоставления права на денежную помощь — уязвимость:

  1. Одинокие мать/отец с детьми до 18 лет/лицами от 55 лет;
  2. Семьи, где есть только люди старшего возраста, которым более 55 лет;
  3. Домохозяйства, где есть граждане в возрасте от 55 лет с малолетними детьми;
  4. Семьи, где есть люди, которые нуждаются в особой поддержке из-за инвалидности/хронических болезней.

Сумма выплаты и как оформить жителям Ромнов

Согласно правилам, гражданам могут предоставить по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье продолжительностью три месяца. Учитывая это, каждый будет иметь право на сумму 10,8 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет одним траншем.

Предварительно зарегистрироваться на получение выплат 9 января жители Ромнов могут по номеру телефона: 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Роменской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 9 января 2026 года (пятница). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львовской области действует грантовый проект по поддержке бизнеса. Заявители могут получить помощь в более 30 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые получили ранения из-за боевых действий или родные пропали без вести, могут получить 3 тыс. грн. Выплаты доступны жителям Черниговской области.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
