Выплаты в более 30 тыс. грн — как семьям получить гранты от Каритас

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители Львовской области могут присоединиться к грантовому проекту и получить средства на развитие или старт бизнеса, а также на освоение новой профессии. В его рамках максимально можно будет получить 32 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Caritas Spes Lviv Archdiocese.

Подробнее о грантовой программе

До конца января 2026 года жители Львовщины имеют шанс стать участником проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка". Он предусматривает предоставление украинским домохозяйствам финансовых грантов на предпринимательство или переквалификацию. Средства можно будет направить на развитие бизнеса или обучение, приобретение необходимого инвентаря и материалов для бизнеса.

Целью проекта является предоставление дополнительных ресурсов для тех домохозяйств, которым пришлось переезжать из-за российской агрессии. Таким образом внутренние переселенцы (ВПЛ), которых коснулась война, получат дополнительную поддержку для своего финансового состояния. Средства позволят в определенной степени нарастить производство сельскохозяйственной продукции/животноводства или развить навыки в другой деятельности.

Приобщиться к проекту можно при двух основных условиях:

есть официальный статус внутреннего переселенца;

не имели до этого аналогичной финансовой поддержки на с/х деятельность за последний год.

Размер помощи и другие детали программы

Участникам проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" предоставят возможность получить сельскохозяйственные гранты. Размер такой помощи составит 32,4 тыс. грн. Дополнительное финансирование можно будет направить на покупку необходимых ресурсов (семена, удобрения, корм, оборудование, скот, на нужды в сфере птицеводства, садоводства, ягодоводства, на ветеринарную помощь и ремонты).

Также будет доступен еще один вид помощи — бизнес-гранты. Размер финансовой поддержки тоже составит 32,4 тыс. грн. Грант можно будет использовать на усиление торговли, на улучшение сервисов, производство и осуществление необходимых ремонтов.

Кроме того, третий вид помощи по проекту заключается в предоставлении грантов на профессиональное обучение/переквалификацию. Размер помощи не будет превышать 32,4 тыс. грн. За эти средства можно будет пройти курс обучения для освоения новой профессии.

Обращаться за уточнением деталей по грантовому проекту можно к религиозной миссии "Каритас-Спес" Львовской Архидиецезии Римско-Католической Церкви в Украине, которая занимается его реализацией в западных регионах. Аналогичный проект доступен в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Все желающие должны заполнить специальную анкету до 31 января 2026 года.

