Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога UNHCR — як і де можна отримати тим, кому понад 55 років

Допомога UNHCR — як і де можна отримати тим, кому понад 55 років

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 08:00
Виплати UNHCR Ukraine — де доступна допомога для тих, кому 55+
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 9 січня, жителі одного з українських міст можуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Організація поновила реєстрацію на відповідну програму підтримки вразливих категорій громадян, зокрема тим, кому понад 55 років.

Про це повідомили у пресцентрі UNHCR у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Кому передбачена фіндопомога у січні

За інформацією організаторів, зареєструватися у програмі можуть жителі міста Ромни Сумської області, що потерпає від російських обстрілів. 

Умови програми передбачають, що виплати доступні для переселенців та біженців. Вони повинні мати:

  • низький дохід (не більш ніж 6,3 тис. грн на одну особу в домогосподарстві); 
  • офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, термін довідки має становити максимально шість місяців (для біженців);
  • документ із засвідченням факту виїзду (для переселенців).

Також важливо підтвердити відсутність аналогічної підтримки за останні три місяці. 

Серед інших умов надання права на грошову допомогу — вразливість:

  1. Самотня матір/батько з дітьми до 18 років/особами від 55 років;
  2. Родини, де є лише люди старшого віку, яким більш ніж 55 років;
  3. Домогосподарства, де є громадяни віком від 55 років з малолітніми дітьми;
  4. Сім'ї, де є люди, які потребують особливої підтримки через інвалідність/хронічні хвороби.

Сума виплати та як оформити жителям Ромнів

Згідно з правилами, громадянам можуть надати по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині тривалістю три місяці. З огляду на це, кожен матиме право на суму 10,8 тис. грн. Гроші перерахують на банківський рахунок одним траншем. 

Попередньо зареєструватися на одержання виплат 9 січня жителі Ромнів можуть за номером телефону: 063 182 68 38. 

"До уваги мешканців Роменської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 9 січня 2026 (п'ятниця). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Львівській області діє грантовий проєкт з підтримки бізнесу. Заявники можуть отримати допомогу у понад 30 тис. грн

Також ми розповідали, що українці, які отримали поранення через бойові дії чи рідні зникли безвісти, можуть отримати 3 тис. грн. Виплати доступні жителям Чернігівської області. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації