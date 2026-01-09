Виплати UNHCR Ukraine — де доступна допомога для тих, кому 55+

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 9 січня, жителі одного з українських міст можуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Організація поновила реєстрацію на відповідну програму підтримки вразливих категорій громадян, зокрема тим, кому понад 55 років.

Про це повідомили у пресцентрі UNHCR у Telegram.

Кому передбачена фіндопомога у січні

За інформацією організаторів, зареєструватися у програмі можуть жителі міста Ромни Сумської області, що потерпає від російських обстрілів.

Умови програми передбачають, що виплати доступні для переселенців та біженців. Вони повинні мати:

низький дохід (не більш ніж 6,3 тис. грн на одну особу в домогосподарстві);

офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, термін довідки має становити максимально шість місяців (для біженців);

документ із засвідченням факту виїзду (для переселенців).

Також важливо підтвердити відсутність аналогічної підтримки за останні три місяці.

Серед інших умов надання права на грошову допомогу — вразливість:

Самотня матір/батько з дітьми до 18 років/особами від 55 років; Родини, де є лише люди старшого віку, яким більш ніж 55 років; Домогосподарства, де є громадяни віком від 55 років з малолітніми дітьми; Сім'ї, де є люди, які потребують особливої підтримки через інвалідність/хронічні хвороби.

Сума виплати та як оформити жителям Ромнів

Згідно з правилами, громадянам можуть надати по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині тривалістю три місяці. З огляду на це, кожен матиме право на суму 10,8 тис. грн. Гроші перерахують на банківський рахунок одним траншем.

Попередньо зареєструватися на одержання виплат 9 січня жителі Ромнів можуть за номером телефону: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Роменської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 9 січня 2026 (п'ятниця). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

