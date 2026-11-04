Маленькая девочка в компании взрослых. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в одном из регионов Украины семьи с детьми смогут воспользоваться программой поддержки от международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), которая защищает права и интересы детей во всем мире. На этот раз организация окажет помощь тем, чье жилье пострадало в результате военных действий.

О том, кому и где доступна такая поддержка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает новая программа помощи семьям от ЮНИСЕФ

Как отмечают организаторы, осенью 2026 года программа комплексной гуманитарной помощи от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) направлена на всестороннюю поддержку и обеспечение базовых потребностей семей с несовершеннолетними детьми, чье жилье было полностью разрушено или существенно повреждено в результате военной агрессии РФ в течение года.

Инициатива доступна для домохозяйств в Черниговской громаде.

Помощь предоставляется в рамках проекта ЮНИСЕФ и Ассоциации городов Украины "Усиление реагирования и готовности местных центров социальных служб в гуманитарной сфере в Украине" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС).

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В Черниговском городском центре социальных служб (ЧГЦСС) поясняют, что гуманитарная помощь семьям с детьми, чье жилье пострадало в результате военных действий, будет одноразовой.

Какая еще поддержка от ЮНИСЕФ будет доступна в ноябре

По данным организаторов, помимо гуманитарной помощи, семьи смогут записаться на психологические консультации, а дети — принять участие в различных интересных мастер-классах, призванных отвлечь от тревожных будней, подарить положительные эмоции и поддержать в это непростое время.

Согласно условиям программы, соответствующие курсы для маленьких украинцев будут полностью бесплатными.

Как семьям зарегистрироваться для получения помощи

Для получения помощи от Детского фонда ООН семьям необходимо заранее записаться и прийти в назначенную дату и время. Запись будет проходить с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00, по телефонам:

678-607;

093-094-49-31.

Адрес выдачи помощи: Черниговский городской центр социальных служб (ул. Хлебопекарская, 24-А (помещение ДУЗ № 54).

Семьи должны позаботиться о наличии следующих документов:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

идентификационный код;

документы, подтверждающие повреждение жилья (соответствующая справка).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в Запорожье появилась возможность получить выплаты от UNHCR Ukraine. В рамках этой программы денежная помощь будет доступна внутренне перемещенным лицам и беженцам. Каждый член семьи сможет получить максимум 12 300 грн (на три месяца).

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью жители Черниговской области получат зимнюю помощь от Международного комитета Красного Креста. Речь идет о выплатах для домохозяйств на отопительный сезон. Каждой семье, в которой есть пожилые люди, предоставят по 19 400 грн. Средства можно будет потратить на дрова и топливные брикеты.