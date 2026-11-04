Маленька дівчинка з дорослими. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в одному з регіонів України родини з дітьми зможуть скористатися програмою підтримки від міжнародної організації ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), що захищає права та інтереси дітей у світі. Цього разу організація надасть допомогу тим, чиє житло постраждало внаслідок військових дій.

Про те, кому і де доступний такий вид підтримки, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає нова програма допомоги родинам від ЮНІСЕФ

Як зазначають організатори, восени 2026 року програма комплексної гуманітарної допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) спрямована на всебічну підтримку та забезпечення базових потреб родин із неповнолітніми дітьми, чиє житло було повністю зруйноване чи істотно пошкоджене через військову агресію РФ протягом року.

Ініціатива доступна для домогосподарств у Чернігівській громаді.

Допомогу надають в рамках проєкту ЮНІСЕФ та Асоціації міст України "Посилення реагування та готовності місцевих центрів соцслужб у гуманітарній сфері в Україні" за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Читайте також:

У Чернігівському міському центрі соціальних служб (ЧМЦСС) пояснюють, що гуманітарна допомога родинам з дітьми, чиє житло постраждало внаслідок військових дій, буде одноразовою.

Яка ще буде доступна підтримка від ЮНІСЕФ у листопаді

За даними організаторів, окрім гуманітарної допомоги, родини зможуть записатися на психологічні консультації, а діти — взяти участь у різноманітних цікавих майстер-класах, що покликані відволікти від тривожних буднів, подарувати позитивні емоції та підтримати в цей непростий час.

Згідно з умовами програми, відповідні курси для маленьких українців будуть повністю безкоштовними.

Як родинам зареєструватися на отримання допомоги

Для отримання допомоги від Дитячого фонду ООН родинам необхідно заздалегідь записатися та прийти у призначені дату й час. Запис відбуватиметься з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 17:00, за номерами телефонів:

678-607;

093-094-49-31.

Адреса видачі допомоги: Чернігівський міський центр соцслужб (вул. Хлібопекарська, 24-А (приміщення ДНЗ № 54).

Родини повинні подбати про наявність таких документів:

паспорт заявника;

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код;

документи, що підтвердять пошкодження житла (відповідна довідка).

Раніше Новини.LIVE розповідали, у листопаді у Запоріжжі відкрилась можливість отримати виплати від UNHCR Ukraine. У її рамках грошова допомога буде доступна внутрішньо переміщеним особам та біженцям. Кожен член родини зможе отримати максимально по 12 300 грн (на три місяці).

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени жителі Чернігівської області отримають зимову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Йдеться про виплати для домогосподарств на опалювальний сезон. Кожній родині, в якій є люди похилого віку, нададуть по 19 400 грн. Кошти можна буде витратити на дрова та паливні брикети.