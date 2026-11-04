Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Беженцам и ВПЛ начислят по 12 300 грн: кто и где получит выплаты

Беженцам и ВПЛ начислят по 12 300 грн: кто и где получит выплаты

Ua ru
4 ноября 2026 11:03
Выплаты от УВКБ ООН: кто из беженцев и ВПЛ получит 12 300 грн в ноябре Новини.LIVE
Человек держит гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в еще одном украинском городе появилась возможность зарегистрироваться в программе United Nations High Commissioner for Refugees in Ukraine (UNHCR Ukraine). В ее рамках смогут получить денежную помощь не только внутренне перемещенные лица (ВПЛ), выехавшие в другие регионы из-за боевых действий, но и те, кто вернулся в свои дома из других областей или из-за рубежа.

О том, кому доступна такая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто и где получит выплаты от UNHCR в ноябре

По данным организации, осенью регистрация на программу от UNHCR Ukraine по предоставлению финансовой помощи стала доступна для жителей города Запорожья. Обратиться за выплатами могут следующие переселенцы и беженцы:

  1. Которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью;
  2. Пострадавшие от обстрелов и включенные в списки пострадавших, формируемые местными властями;
  3. Которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении в других регионах и относятся к группе повышенной уязвимости;
  4. Которые вернулись в свои дома из-за границы или других регионов не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.

В частности, важным является социально-экономическое требование, обязательное для указанных категорий: доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 300 грн. Также на право будут влиять:

  • Близость к линии фронта;
  • Неблагоприятные условия проживания;
  • Наличие критерия уязвимости (лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.).

Как зарегистрироваться на денежную помощь в Запорожье

Граждане, имеющие статус беженца или переселенца, могут зарегистрироваться в программе UNHCR Ukraine в Запорожье, заполнив специальную онлайн-форму. Речь идет о предварительной записи в очередь.

Читайте также:

Организаторы отметили, что заполнение анкеты является лишь одним из этапов на пути к получению помощи, а не гарантией.

"Тем, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно позвоним, чтобы пригласить. Если с вами не связались — вы не соответствуете условиям регистрации", — говорится в сообщении.

После того как будет набрано необходимое количество анкет для обработки, Google-форма будет закрыта.

Размер помощи и необходимые документы

Согласно условиям программы, каждый член семьи в зависимости от ситуации получит один из видов выплат:

  • 10 800 грн (3 600 грн на три месяца);
  • 12 300 грн (4 100 грн).

Средства будут перечислены одним траншем на счет главы домохозяйства.

Граждане должны заранее собрать следующие документы (для каждого члена семьи):

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковского счета;
  • документ, подтверждающий уязвимость;
  • контактный номер телефона.

Подробную информацию о денежной помощи можно узнать по номеру горячей линии: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто в ноябре получит зимнюю поддержку от Международного комитета Красного Креста. Речь идет о предоставлении финансовой помощи домохозяйствам на отопительный сезон. Каждая семья, в которой есть пенсионеры, сможет получить по 19 400 грн. Средства можно будет потратить на покупку дров и топливных брикетов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Харькове доступна денежная помощь в виде ваучеров номиналом 3 000 грн. На эту сумму можно будет приобрести реабилитационное медицинское оборудование. К участию приглашаются одинокие граждане старшего возраста (старше 55 лет) и лица с инвалидностью I–II групп.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации