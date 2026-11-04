Беженцам и ВПЛ начислят по 12 300 грн: кто и где получит выплаты
В ноябре 2026 года в еще одном украинском городе появилась возможность зарегистрироваться в программе United Nations High Commissioner for Refugees in Ukraine (UNHCR Ukraine). В ее рамках смогут получить денежную помощь не только внутренне перемещенные лица (ВПЛ), выехавшие в другие регионы из-за боевых действий, но и те, кто вернулся в свои дома из других областей или из-за рубежа.
О том, кому доступна такая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто и где получит выплаты от UNHCR в ноябре
По данным организации, осенью регистрация на программу от UNHCR Ukraine по предоставлению финансовой помощи стала доступна для жителей города Запорожья. Обратиться за выплатами могут следующие переселенцы и беженцы:
- Которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью;
- Пострадавшие от обстрелов и включенные в списки пострадавших, формируемые местными властями;
- Которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении в других регионах и относятся к группе повышенной уязвимости;
- Которые вернулись в свои дома из-за границы или других регионов не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.
В частности, важным является социально-экономическое требование, обязательное для указанных категорий: доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 300 грн. Также на право будут влиять:
- Близость к линии фронта;
- Неблагоприятные условия проживания;
- Наличие критерия уязвимости (лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.).
Как зарегистрироваться на денежную помощь в Запорожье
Граждане, имеющие статус беженца или переселенца, могут зарегистрироваться в программе UNHCR Ukraine в Запорожье, заполнив специальную онлайн-форму. Речь идет о предварительной записи в очередь.
Организаторы отметили, что заполнение анкеты является лишь одним из этапов на пути к получению помощи, а не гарантией.
"Тем, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно позвоним, чтобы пригласить. Если с вами не связались — вы не соответствуете условиям регистрации", — говорится в сообщении.
После того как будет набрано необходимое количество анкет для обработки, Google-форма будет закрыта.
Размер помощи и необходимые документы
Согласно условиям программы, каждый член семьи в зависимости от ситуации получит один из видов выплат:
- 10 800 грн (3 600 грн на три месяца);
- 12 300 грн (4 100 грн).
Средства будут перечислены одним траншем на счет главы домохозяйства.
Граждане должны заранее собрать следующие документы (для каждого члена семьи):
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковского счета;
- документ, подтверждающий уязвимость;
- контактный номер телефона.
Подробную информацию о денежной помощи можно узнать по номеру горячей линии: 0 800 307 711.
Ранее Новини.LIVE сообщали, кто в ноябре получит зимнюю поддержку от Международного комитета Красного Креста. Речь идет о предоставлении финансовой помощи домохозяйствам на отопительный сезон. Каждая семья, в которой есть пенсионеры, сможет получить по 19 400 грн. Средства можно будет потратить на покупку дров и топливных брикетов.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Харькове доступна денежная помощь в виде ваучеров номиналом 3 000 грн. На эту сумму можно будет приобрести реабилитационное медицинское оборудование. К участию приглашаются одинокие граждане старшего возраста (старше 55 лет) и лица с инвалидностью I–II групп.