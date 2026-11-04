Человек держит гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в еще одном украинском городе появилась возможность зарегистрироваться в программе United Nations High Commissioner for Refugees in Ukraine (UNHCR Ukraine). В ее рамках смогут получить денежную помощь не только внутренне перемещенные лица (ВПЛ), выехавшие в другие регионы из-за боевых действий, но и те, кто вернулся в свои дома из других областей или из-за рубежа.

О том, кому доступна такая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто и где получит выплаты от UNHCR в ноябре

По данным организации, осенью регистрация на программу от UNHCR Ukraine по предоставлению финансовой помощи стала доступна для жителей города Запорожья. Обратиться за выплатами могут следующие переселенцы и беженцы:

Которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Пострадавшие от обстрелов и включенные в списки пострадавших, формируемые местными властями; Которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении в других регионах и относятся к группе повышенной уязвимости; Которые вернулись в свои дома из-за границы или других регионов не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.

В частности, важным является социально-экономическое требование, обязательное для указанных категорий: доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 300 грн. Также на право будут влиять:

Близость к линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие критерия уязвимости (лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.).

Как зарегистрироваться на денежную помощь в Запорожье

Граждане, имеющие статус беженца или переселенца, могут зарегистрироваться в программе UNHCR Ukraine в Запорожье, заполнив специальную онлайн-форму. Речь идет о предварительной записи в очередь.

Читайте также:

Организаторы отметили, что заполнение анкеты является лишь одним из этапов на пути к получению помощи, а не гарантией.

"Тем, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно позвоним, чтобы пригласить. Если с вами не связались — вы не соответствуете условиям регистрации", — говорится в сообщении.

После того как будет набрано необходимое количество анкет для обработки, Google-форма будет закрыта.

Размер помощи и необходимые документы

Согласно условиям программы, каждый член семьи в зависимости от ситуации получит один из видов выплат:

10 800 грн (3 600 грн на три месяца);

12 300 грн (4 100 грн).

Средства будут перечислены одним траншем на счет главы домохозяйства.

Граждане должны заранее собрать следующие документы (для каждого члена семьи):

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета;

документ, подтверждающий уязвимость;

контактный номер телефона.

Подробную информацию о денежной помощи можно узнать по номеру горячей линии: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто в ноябре получит зимнюю поддержку от Международного комитета Красного Креста. Речь идет о предоставлении финансовой помощи домохозяйствам на отопительный сезон. Каждая семья, в которой есть пенсионеры, сможет получить по 19 400 грн. Средства можно будет потратить на покупку дров и топливных брикетов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Харькове доступна денежная помощь в виде ваучеров номиналом 3 000 грн. На эту сумму можно будет приобрести реабилитационное медицинское оборудование. К участию приглашаются одинокие граждане старшего возраста (старше 55 лет) и лица с инвалидностью I–II групп.